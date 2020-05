Amici Speciali giuria, ecco i 4 big: c’è Gerry Scotti, non Vanessa Incontrada

Amici Speciali, la giuria è al completo: quattro big tra cui spunta Giorgio Panariello. Non c’è Vanessa Incontrada

Amici Speciali, c’è la giuria. A svelarla il settimanale Chi, attraverso il suo profilo Instagram. Quattro big, quattro pezzi da novanta. Vale a dire: Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Gerry Scotti. Il magazine diretto da Alfonso Signorini non fa il nome di Vanessa Incontrada. Tuttavia l’attrice ha anticipato nei giorni scorsi che farà parte dello show. Probabilmente avrà un ruolo ad hoc. Oppure, all’ultimo minuto qualcosa potrebbe averla allontanata dal talent. Se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni.

Amici Speciali, spunta la data di inizio: il talent show di Maria De Filippi decollerà il 15 maggio 2020

Altra notizia snocciolata dalla rivista Chi è la data di partenza del programma. In questi giorni sono stati ipotizzati diversi punti di partenza. Il più plausibile era il 18 maggio. Invece la trasmissione guidata da Maria De Filippi decollerà una settimana prima, più precisamente il 15 maggio 2020. Già fugati nei giorni scorsi i dubbi sui concorrenti, che sono stati resi noti rapidamente. Saranno dodici, in gran parte ex allievi della scuola promossa da Canale 5.

Amici Speciali, i 12 concorrenti in gioco: il direttore artistico è Giuliano Peparini

A confrontarsi nel ballo troveremo: Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas. Sette invece i cantanti che prenderanno parte al talent: Michele Bravi, The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi (vincitrice dell’ultima edizione di Amici 2020) e Random. Quest’ultimo è un rapper ed è l’unico outsider, in quanto non ha mai preso parte al talent show. Per quel che riguarda i professori, certa la presenza di Alessandra Celentano, mentre sarà assente Veronica Peparini. Il direttore artistico

sarà Giuliano Peparini, coreografo di fama internazionale e storico volto di Amici.