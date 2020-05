Amici Speciali, Gaia e Random: lui pazzo della cantante, fan euforici

Random e Gaia Gozzi ad Amici Speciali: cosa sta succedendo?

Gaia, dopo la vittoria dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è fatta conoscere dagli italiani col suo brano Chega, che ha scalato le classifiche alla velocità della luce, diventando uno dei singoli più trasmessi nelle radio in quest’ultimo periodo. Anche alcuni concorrenti di Amici All Star sono pazzi di lei. Come Random. Di lui in tanti non sanno molto, ma il rapper è riuscito a lanciare il brano Chiasso che ha riscosso un incredibile successo: per questo è presente nel cast del nuovo format di Amici (non è stato scelto a caso tra i vari cantanti in circolazione).

Amici Speciali news, fan pazzi per il gesto di Random per Gaia

Dopo il gesto di Irama per Gaia, ora c’è stato quello di Random che ha fatto impazzire tutti i fan della cantante: ha pubblicato una story usando la canzone Fucsia. Su Twitter si sono scatenati così: “Random che mette Fucsia nelle storie, lasciatelo dire: sei un sottone! Tutti bimbi di Gaia, non c’è storia, il charme della Gozzi è irresistibile”; “Random non so chi sei, ma se sponsorizzi Fucsia, diventi bimbo di Gaia. P.S. Adesso piazzaci pure una storia con lei! Grazie, prego, ciao”; “Anche Random è diventato un bimbo di Gaia”; “Gaia Gozzi colpisce ancora. Bravo, Random! Non ti conoscevo ma il fatto che sponsorizzi Fucsia ti fa già entrare tra i miei protetti”.

Anticipazioni Amici Speciali: tutto sul nuovo format del talent show di Canale 5

Gaia e Random potrebbero cantare insieme ad Amici Speciali: un bel duetto per rendere felici tutti i loro sostenitori? Si aspettano anche i duetti tra Giordana Angi e Alberto Urso, che hanno fatto emozionare due anni fa ad Amici classificandosi lei al secondo posto, lui al primo. Il tenore ha recentemente parlato di una grande sorpresa in arrivo!