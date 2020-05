Amici Speciali, Gaia e Irama: gesto del rapper stupisce i fan

Irama e Gaia, un gesto speciale: cos’è successo fra i due concorrenti di Amici Speciali?

Gaia Gozzi e Irama hanno mandato in visibilio i loro fan! Cos’è successo questa volta? Il rapper – che cerca di mantenere sempre il massimo riserbo sulla propria vita – ha fatto un gesto che non è passato inosservato e che potrebbe far pensare persino a una collaborazione fra lui e l’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi… Nulla sfugge ai sostenitori dei due cantanti, alla continua ricerca delle ultime notizie riguardanti Amici Speciali, il nuovo format ideato da Maria De Filippi per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile.

Amici Speciali news: Irama sorprende i fan di Gaia, non lo fa con tutti

Stiamo conoscendo sempre più novità su Amici Speciali (e alcune riguardano i giudici e le regole da rispettare) e su due dei concorrenti più amati: Irama e Gaia. Oggi il rapper ha cominciato a seguire la cantante di Chega su Instagram (lui che non segue nemmeno Carmen della sua edizione), facendo impazzire i fan, che su Twitter hanno scritto: “Filippo Maria Fanti che inizia a seguire Gaia Gozzi!”; “Comunque Levante e Irama seguono Gaia. Non so se mi spiego!”; “Sto urlando come una pazza! Irama ha cominciato a seguire Gaia. Ripeto: Irama segue Gaia!”; “Irama che inizia a seguire Gaia. Ora pretendo una sola cosa: duetto!”; “Sento aria di feat. Per me si completano bene”.

Ultime notizie su Gaia e Irama di Amici Speciali

Qualcuno ha persino ipotizzato che fra i due sia nato del tenero… Ma non è assolutamente così: Irama è fidanzato con la bellissima Victoria mentre Gaia continua a restare single (non è al momento alla ricerca della sua anima gemella). Rivedremo i due ad Amici Speciali e magari Maria De Filippi accontenterà tutti i sostenitori permettendo loro di realizzare un indimenticabile duetto? Tutto è possibile nel nuovo format del talent show!