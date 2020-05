Random Amici Speciali emozioni e prove: “Prima volta che…”

Amici Speciali cast, Random emozionato per l’opportunità offerta da Maria De Filippi

Random è tra i concorrenti di Amici Speciali che non hanno mai partecipato al talent show di Canale 5. Ha deciso di mettersi alla prova con un’esperienza tutta nuova, per lui: non ha mai preso parte a una gara televisiva di questo tipo, anche se di competizioni, nella sua vita, ne ha fatte a iosa, visto che è un rapper che si è sfidato con altri suoi colleghi durante la sua giovane carriera. Il successo è arrivato con la canzone Chiasso, che gli ha fatto scalare le classifiche e che gli ha permesso di essere notevolmente popolare su TikTok. Random, oggi, ringrazia Amici per l’opportunità concessagli e ancora non ci crede per tutto quello che gli sta succedendo nell’ultimo periodo.

Promo Amici Speciali, Random: “Prima volta che…”

Mentre Gaia e Irama fanno chiacchierare per ben altri motivi, Random di Amici Speciali si è emozionato dopo le prove e dopo aver visto il promo del nuovo format del talent show di Canale 5: “Prima volta in vita mia che vengo bene in qualcosa”, ha scritto su Instagram. Il rapper di Marionette (suo brano lanciato da pochissimo e che ascolteremo con tutta probabilità ad Amici Speciali) è grato per quello che gli è accaduto: grazie al talent, lo conosceremo sempre meglio.

Emanuele Caso è Random di Amici Speciali, le sue parole sul programma

Su Instagram, Random (vero nome: Emanuele Caso) ha voluto aggiungere altro: “Volevo condividere con voi un’occasione importante che mi si è presentata, partecipare ad #amicispeciali, un programma ‘diverso’ come il periodo che stiamo vivendo ora, dove lo scopo è solo quello di fare del bene, cercando di intrattenere il pubblico da casa e fare della beneficenza. Questo, per me, sarà un banco di prova unico e darò tutto me stesso per esserne all’altezza e per far sì che resti un momento speciale da ricordare. Non vedo l’ora di iniziare e di stare in vostra compagnia”. Il cast di Amici Speciali pare essere al completo: cos’altro scopriremo sul talent?