Amici Speciali cast, torna anche Anna Pettinelli: svelati altri nomi

Cast Amici Speciali, tre nuovi nomi per le quattro puntate in arrivo: le ultime news

Il cast di Amici Speciali si arricchisce: oggi sono stati svelati altri tre nomi che vedremo nelle quattro puntate di questa edizione speciale. Inizialmente era stata pensata come un’edizione con i Big di Amici, le vecchie glorie insomma insieme ad altri nomi. A causa del Coronavirus, poi, da Amici All Star è stato trasformato in Amici Speciali, e anche alcuni i concorrenti sono cambiati. I protagonisti, gli artisti insomma sono stati già svelati qualche giorno fa, adesso dovremo completare il cast con altri ruolo, come i giudici ma non solo. Le ultime news su Amici Speciali sono giunte dal profilo Instagram ufficiale del talent show, scopriamo insieme cosa è stato annunciato!

Anna Pettinelli torna ad Amici Speciali, la novità: arrivano le radio

Innanzitutto ci sarà un ritorno, quello di Anna Pettinelli. Dopo essere stata una insegnante di canto nella 19esima edizione che si è conclusa un mese fa, la Pettinelli sarà ad Amici Speciali come speaker radiofonica. Non sarà l’unico ritorno, perché anche tra i giudici ritroveremo una vecchia conoscenza. Le anticipazioni rivelano proprio l’entrata in campo delle radio: “Tre grandi network radiofonici presenti ad #AmiciSpeciali. Durante le quattro puntate in studio con noi ci saranno Anna Pettinelli per RDS, Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5! Manca sempre meno”. Tre speaker radiofoniche che rappresenteranno altrettante radio. Non sappiamo ancora che ruolo avranno precisamente, se daranno giudizi o voti sulle esibizioni di cantanti e ballerini del cast.

Amici Speciali, le ultime anticipazioni: “Presenza in studio di tre importanti network”

Sul sito di Witty Tv, intanto, si legge anche questo: “I quattro appuntamenti di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia, maratona artistica all’insegna della solidarietà, si arricchiscono con la presenza in studio di tre importanti network radiofonici che prendono parte alle quattro puntate condotte da Maria De Filippi prossimamente su Canale 5”. Manca sempre meno, per cui teniamoci pronti alle quattro puntate di Amici Speciali!