Vanessa Incontrada nel cast di Amici Speciali: l’annuncio dell’attrice

Amici Speciali, Vanessa Incontrada ci sarà: l’attrice annuncia la sua partecipazione

Vanessa Incontrada sarà tra i giudici di Amici Speciali. O almeno immaginiamo che questo sarà il suo ruolo, sulla scia della sua partecipazione al Serale di Amici 19. Stanno iniziando a circolare diverse news su Amici All Star, che poi è diventato Amici Speciali. Il programma era in forse fino a poco tempo fa, ma alla fine è stato deciso di andare in onda. Sono in arrivo quindi quattro puntate di Amici Speciali, e non tre come era previsto inizialmente. Amici All Star sarebbe dovuto partire immediatamente dopo il Serale dell’ultima edizione, che ha tenuto compagnia al pubblico per tre settimane. Il ritorno dei Big ad Amici è stato prolungato quindi per una puntata, anche se si dovrà comunque fare a meno del pubblico, un tasto dolente per il talent show.

Vanessa Incontrada torna ad Amici: “A maggio riparto”

Ma veniamo a Vanessa Incontrada. La conferma della sua presenza ad Amici Speciali è arrivata da una diretta Instagram che ieri ha fatto insieme a Nek. Il cantante ha scambiato due chiacchiere con l’amica Incontrada e parlando del più e del meno è giunta la notizia. Vanessa infatti stava raccontando come sta affrontando la quarantena e dei disagi che l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente provocato nel suo lavoro. Ha anche raccontato che quando tutta l’Italia è stata dichiarata zona rossa lei si trovava in Lombardia e ha fatto giusto in tempo a fare ritorno a casa a Roma. E a proposito di impegni di lavoro ha detto: “Nel mio settore è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate”.

Cast Amici Speciali, Vanessa Incontrada conferma la sua presenza

E quindi Vanessa Incontrada sarà nel cast di Amici Speciali, su cui sono trapelati anche i nomi dei protagonisti. L’attrice si è divertita nel ruolo di giudice al Serale e anche al pubblico è piaciuta, se non fosse per le continue critiche rivolte a Javier Rojas. Ma a proposito… i due si ritroveranno anche ad Amici Speciali!