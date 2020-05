Amici Speciali anticipazioni, Alberto Urso a Zerbi: “Infiammeremo tutto!”

Alberto Urso e Rudy Zerbi lanciano anticipazioni di Amici Speciali durante la loro ultima diretta Instagram: ecco cos’è accaduto

Alberto Urso è tra i concorrenti di Amici Speciali e si sta preparando al meglio per realizzare performance strabilianti. Le prove in studio sono iniziate e il tenore – vincitore della penultima edizione di Amici – ha voluto condividere con i suoi fan, per mezzo dei social, tutto il suo entusiasmo per questa nuova esperienza, volta a raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile. Alberto, inoltre, attraverso la sua ultima diretta Instagram, ha fatto sapere che ci sarà presto una novità esplosiva, che infiammerà tutto e tutti! Di cosa si tratta?

Amici Speciali news, nuovo singolo di Alberto Urso in arrivo?

Durante una diretta con Rudy Zerbi, Alberto Urso ha parlato di una bomba che esploderà molto presto, magari nel bel mezzo di una delle puntate di Amici Speciali: “Ho detto che ci sarà una grandissima sorpresa ma non posso svelarlo a nessuno”. Si tratta molto probabilmente del suo nuovo singolo: dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, non ha lanciato nemmeno mezza-canzone. Amici Speciali potrebbe essere il posto ideale per far pubblicità alla nuova canzone. Varrà lo stesso per Irama e Gaia, i due che hanno sorpreso per un gesto inaspettato?

Alberto Urso ad Amici Speciali: “Il mondo andrà a fuoco!”, poi la dedica alla nonna

Rudy Zerbi ha chiesto ad Alberto Urso: “Hai detto che, a giorni, ci sarà una roba che infuocherà il mondo?”; e lui: “A giorni il mondo andrà a fuoco per quanto è bella! Infiammeremo tutto”. Ha infine cantato la canzone “Tanti auguri a te” a sua nonna Rosetta, scomparsa qualche anno fa. Cos’altro scopriremo sui concorrenti del cast di Amici Speciali? Abbiamo saputo qualcosa di più su Random e sul drastico cambio di look di alcuni partecipanti!