Amici Speciali data d’inizio, quando va in onda e quando finisce il talent

Quando inizia Amici Speciali, c’è la data ufficiale: nuovo promo in onda su Canale 5

C’è la data d’inizio di Amici Speciali, finalmente! I concorrenti, anzi i protagonisti, sono già a lavoro da una settimana ormai e per questo era facile immaginare che l’inizio di Amici Speciali non fosse molto lontano. Ebbene, un paio di settimane basteranno ai professionisti di ballo e di canto per entrare in scena. Le novità del giorno sull’edizione speciale in arrivo di Amici di Maria De Filippi non finiscono qui! Nelle prime ore del pomeriggio è stata ufficializzata un’altra news: Giuliano Peparini sarà il direttore artistico di Amici Speciali. Questo avrà reso felici i ballerini nel cast ma non solo, perché anche il pubblico apprezza moltissimo il lavoro di Giuliano ed è ben contento di godersi i suoi quadri in televisione.

Amici Speciali data d’inizio: lo show andrà in onda a partire dal 15 maggio 2020

Quando sarà possibile? Lo sveliamo subito: Amici Speciali inizia il 15 maggio 2020. Il talent show di Maria De Filippi occuperà ancora il venerdì sera quindi, dopo il Serale della 19esima edizione. Inizialmente si vociferava che sarebbe cominciato il 22 maggio, sempre di venerdì, forse perché la stessa Maria aveva detto che non sarebbe iniziato prima della metà di maggio. Ma così non sarà, perché partirà proprio alla metà del mese. Abbiamo scoperto oggi quando va in onda Amici Speciali e sappiamo già che durerà quattro puntate. Per altrettante settimane, quindi, il cast di Amici Speciali ci terrà compagnia. Facile quindi arrivare anche alla data in cui ci sarà la finale. o almeno il giorno in cui finirà questa edizione speciale. Quando? Venerdì 5 giugno.

Amici Speciali, le ultime novità sul cast dell’edizione

Sempre oggi è stata annunciata anche la giuria di Amici Speciali: ci saranno Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello, oltre a una parte della giuria di Tu sì que vales, ovvero Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Rimane quindi incerta la presenza di Vanessa Incontrada, che aveva detto in prima persona di essere impegnata con Amici Speciali. Infine, ci aspetta anche una novità: ci saranno le radio, una rappresentata da Anna Pettinelli.