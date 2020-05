Amici Speciali, Michele Bravi: “Crepe della fragilità”

Anticipazioni Amici Speciali, Michele Bravi ritorna su Instagram e scrive un messaggio legato alla sua carriera

Michele Bravi è tra i concorrenti di Amici Speciali più attesi. Dopo il lungo periodo difficile che ha dovuto attraversare, è ritornato in Tv con un talent show che gli permetterà di presentare il suo nuovo progetto musicale che, da quello che si evince dalle ultime anticipazioni, pare essere molto intimista. Questo è sicuramente dovuto a quello che ha vissuto negli ultimi anni. Maria De Filippi lo ha voluto fortemente nel cast: prima come supporter assieme ad Annalisa Scarrone, poi come partecipante del nuovo format, che avrà come scopo principale quello di raccogliere fondi per la Protezione Civile.

Michele Bravi su La vita breve dei coriandoli: “Bellezza nelle crepe della fragilità”

Abbiamo conosciuto tutti i componenti del cast di Amici Speciali (Alessandra Celentano ha raccontato la verità sul suo rapporto con Maria) e oggi Michele Bravi ha fatto un importante annuncio su Instagram, dopo aver posticipato il giorno dell’uscita dell’ultimo album La geografia del buio: “Da venerdì 15 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali ‘La vita breve dei coriandoli‘, canzone che anticipa l’album ‘La geografia del buio’. Vista la situazione attuale, non è ancora possibile prevedere una data di uscita del disco ma ci tenevo a condividere, in questo momento, un brano che racconta come la bellezza delle cose si nasconda nelle crepe della fragilità”.

News Amici Speciali: cosa bisogna sapere sul talent show

Anche Alberto Urso ha fatto chiacchierare per la sorpresa fatta ai suoi fan… e che dire, invece, di quello che ha fatto Random per Gaia? Le notizie di Amici Speciali (che vi ricordiamo comincerà il 15 maggio 2020) non mancano mai. Presto potranno essere acquistati anche i nuovi album dei cantanti di Amici Speciali. Qualche settimana fa, Michele Bravi aveva scritto su Instagram: “Dopo tante valutazioni insieme a tutto il mio team, abbiamo deciso di posticipare l’uscita del disco ‘La geografia del buio’ a data da destinarsi. Senza giri di parole, non posso nascondere il dispiacere che c’è dietro a una scelta del genere ma la necessità, per tutti, per rimanere a casa e stare protetti è, in questo momento di pandemia, molto più grande e importante. L’unico modo per salvare la nostra musica è salvare prima noi stessi”.