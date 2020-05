Veronica Peparini assente ad Amici Speciali, c’entra Andreas: la scelta

Amici Speciali, Veronica Peparini assente in studio durante le puntate: i fan chiedono perché

Veronica Peparini è assente ad Amici Speciali per un motivo ben preciso. Se qualcuno si aspettava la presenza di tutto il cast di Amici di Maria De Filippi anche in questa edizione speciale, si è dovuto ricredere dopo la prima puntata. A conti fatti in studio mancano soltanto Veronica Peparini e Timor Steffens: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci sono, così come Stash che è in gara e Anna Pettinelli che rappresenta la radio per cui lavora. E poi c’è anche Beppe Vessicchio. Per questo l’assenza di Veronica Peparini si è notata ancor di più e molti le hanno chiesto perché non prenda parte all’edizione Insieme per l’Italia. La spiegazione è arrivata poco fa su Instagram. La coreografa e insegnante di danza ha spiegato che la sua non è proprio un’assenza, perché lavora dietro le quinte del programma.

Veronica Peparini spiega perché non c’è ad Amici Speciali: la scelta per Andreas

Il motivo? Sarebbe stato strano vederla sulle poltrone mentre il suo fidanzato Andreas Muller è in gara. Queste le parole della Peparini: “Visto che in tanti mi avete chiesto il perché del mio non essere nel programma voglio dirvi che ci sono ma in un ruolo diverso, perché certe volte bisogna sapersi fare da parte.. sarebbe stato strano e non giusto essere presente in studio dal momento in cui Andre partecipa in prima persona a questa nuova edizione, nonostante sarei potuta essere professionale come sempre, ho e abbiamo preferito prendere questa scelta!”. Ha scelto quindi di farsi da parte per evitare eventuali malelingue su Andreas, che di certo non le meriterebbe e sa dimostrare il suo talento sul palco – la coreografia con Virginia ha emozionato tutti! -.

Veronica Peparini coreografa ad Amici Speciali insieme al fratello Giuliano

Veronica crede molto in Andreas e glielo ha ricordato anche poco prima del debutto ad Amici Speciali, con un bellissimo messaggio d’amore. Non tutti i mali vengono per nuocere però, perché potendo concentrarsi sul lavoro in sala prove Veronica riesce a dedicarsi alla sua passione, la coreografia. E infatti ha spiegato: “Riesco però a seguire meglio le coreografie che faccio per aiutare mio fratello quindi ci sono, sto dietro e faccio il mio amato lavoro con passione… La coreografa!”.