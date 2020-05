Amici Speciali, Virginia al settimo cielo: “Indescrivibile”, e ringrazia Stash

Virginia Tomarchio dopo Amici Speciali, le emozioni dopo anni sulle note de Le quattro stagioni

Ieri è andata in onda la prima puntata di Amici Speciali e per qualcuno è stata davvero ricca di emozioni. Molti ex concorrenti sono tornati in gara, sono tornati a difendere la squadra Bianca o la squadra Blu, seppure senza le classiche tute o divise col colore del team. Ma se da una parte ci sono state le fortissime emozioni degli ex concorrenti che si sono rimessi in gioco, dall’altra ci sono anche alcuni ex concorrenti che ora sono nel corpo di ballo dei professionisti che non sono esenti dalle emozioni. Ne sa qualcosa Virginia Tomarchio, che ieri sera si è esibita con una coreografia che aveva presentato già durante la sua edizione. La ballerina ha vinto la categoria danza dell’edizione 2015, che poi è stata vinta dai The Kolors. E proprio Virginia e Stash ieri sera si sono emozionati allo stesso modo.

Amici Speciali, Virginia non trattiene l’emozione dopo la puntata: “Indescrivibile”

Virginia ha danzato Le quattro stagioni insieme ad Andreas Muller, che è nella squadra Bianca. L’emozione di ballare nuovamente questa coreografia sono state così forti da colpire anche Stash, che le ha detto: “Abbiamo fatto tutto il percorso insieme qui ad Amici, e rivederla in questa performance così è una bella emozione. Brava Virgi”. Ma le stesse emozioni hanno travolto la stessa Virginia e tutti i suoi fan. E così la ballerina dopo la puntata su Instagram ha detto: “Per me è stata un’emozione indescrivibile ballare Le quattro stagioni dopo tanti anni, con una maturità diversa, insieme ad Andreas. Ho provato delle emozioni veramente forti. Sono felice”. Poi ha voluto ringraziare in modo particolare Stash: “Volevo ringraziare anche Stash perché è stato veramente dolcissimo con le sue parole”.

Virginia e Andreas ad Amici Speciali conquistano tutti: lei emozionata sui social

L’esibizione di Virginia e Andreas non ha conquistato solo Stash, perché sono in tantissimi ad aver postato video e messaggi di totale apprezzamento. Sia verso Virginia sia verso Andreas, entrambi vincitori di categoria nelle loro edizioni – e Andreas ha portato a casa anche la coppa del primo classificato -.