Andreas Muller, parole importanti da Veronica prima di Amici Speciali: il messaggio

Amici Speciali, Andreas Muller avverte la tensione prima del debutto in prima serata

Andreas Muller è uno dei concorrenti di Amici Speciali, l’edizione pensata per aiutare l’Italia in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo. Ma anche un modo per alleviare le serate degli italiani e intrattenere il pubblico, almeno quella parte che sceglierà di guardare Amici. Andreas è sempre stato molto amato dai fan del talent show, ma anche per lui il talent show è molto speciale. Per questo sta avvertendo un po’ di ansia e agitazione nel giorno in cui tornerà in gara, anche se non sarà una gara come quelle che abbiamo visto di solito al Serale. Ha vissuto Amici prima da concorrente, poi da ballerino professionista e adesso lo farà di nuovo come concorrente ma Speciale. E in attesa di debuttare con la prima puntata di stasera gli è arrivato un messaggio di in bocca al lupo altrettanto speciale…

Andreas Muller, arriva il messaggio di Veronica Peparini prima di Amici Speciali

Da qualche anno ormai Andreas è fidanzato con Veronica Peparini, che ha sempre creduto fortemente in lui come ballerino e continua a farlo. Lui ha deciso di condividere questo messaggio con i fan, pubblicandolo su Instagram. Ha omesso il mittente, ma dai toni e dalle parole che si leggono sembra chiaro che sia stata la sua fidanzata a inviarlo. Questo è il messaggio in questione: “Voglio dirti quanto credo in te quanto ti stimo e quanto penso che tu ti meriti tutto questo. E voglio anche dirti di viverti tutto al meglio libero da ogni pensiero. Io ci sono, sono qui e se vorrai ci sarò per sempre. Quindi divertiti, spacca tutto e sappi che sei speciale e unico… Ti amo”. Ha aggiunto a fine messaggio un cuore rosso.

Andreas Muller, la tensione prima di Amici Speciali

Andreas ha postato tra le stories il messaggio e ha aggiunto un grandissimo cuore rosso, e nient’altro. La tensione comunque si fa sentire e infatti con una storia precedente il ballerino ha ammesso di essere molto agitato. Il messaggio di Veronica sarà servito a calmarlo? Di sicuro, gli ha dato più carica per salire sul palco e dare il meglio.