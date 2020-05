Stash The Kolors, terrore ape e retroscena Sara Daniele: “Ci abbraccia”

The Kolors, intervista di BilboardItalia: tra paura delle api, i messaggi di Sara Daniele e la fase 2 della quarantena

Stash dei The Kolors ha fatto sapere che ha avuto dei feedback molto positivi per la sua canzone Non è vero, presentata per la prima volta ad Amici Speciali e che gli ha scritto persino Sara, la figlia dell’intramontabile Pino Daniele. La band ha voluto omaggiare il grande cantautore napoletano – tra le fonti d’ispirazione più importanti – attraverso l’ultimo brano. Un nuovo successo riscosso in men che non si dica, dai The Kolors, che sono riusciti a sganciare un’altra bomba-musicale sul palco di Amici!

Reazione moglie e figlia di Pino Daniele dopo l’ascolto di Non è vero dei The Kolors

Dopo le confessioni di Andreas Muller e Veronica Peparini su matrimonio e gravidanza, ce ne sono state altre di Stash Fiordispino fatte durante una diretta Instagram di BilboardItalia: “Penso sia il nostro pezzo con i feedback più positivi al primo ascolto. Qualche minuto fa, ho fatto ascoltare agli altri un audio da un giornalista famosissimo, che mi ha detto che è una bomba, che abbiamo azzeccato il mood sonoro e il periodo, che siamo riusciti a tirare fuori una cosa del genere in un momento storico come questo. Serviva ai nostri fan”. E ha raccontato anche le reazioni avute dalla figlia e dalla moglie di Pino Daniele: “Anche Sara Daniele e Fabiola ci stanno abbracciando”.

Confessione di Stash dei The Kolors: “Vado subito al pronto soccorso!”

Stash, inoltre, ha spiegato che, quando si trova all’aperto, rischia di finire all’ospedale per via… delle api! Ecco le sue parole: “Se mi becca un’ape, vado subito a pronto soccorso!”. E infine ha raccontato com’è cambiata la sua vita a seguito della quarantena: “Noi non sentiamo nessuna differenza tra la fase 1 e la fase 2. Stiamo lavorando tantissimo. Facendo il professore di Amici per ben due anni, siamo abituati a lavorare a distanza. Tutte le nostre ultime produzioni sono state fatte restando lontani. Per metterci in contatto, usiamo Skype, Instagram e via dicendo. Per Amici Speciali, siamo in quarantena da aprile”.