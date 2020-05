Non è vero The Kolors batte concorrenza Amici Speciali: “Verità”

The Kolors, Non è vero scala la classifica di Google Play: grande risultato per la band di Amici Speciali

La band The Kolors con l'ultimo brano Non è vero sta scalando rapidamente le classifiche musicali, raggiungendo anche i primi soddisfacenti risultati in termini di vendite. Stash non può che essere felice per questo e, su Instagram, ha ringraziato tutti, pubblicando la classifica di Google Play con cui svetta col la sua canzone al di sopra di quelle degli altri cantanti di Amici Speciali. Tutti loro, partecipando al talent show di Canale 5, hanno deciso di presentare nuove canzoni (prossimi tormentoni estivi di successo?) e i The Kolors sono fra questi; al momento, l'unica che non ha lanciato un inedito – visto il successo appena ottenuto con Chega – è la neo-vincitrice di Amici Gaia Gozzi.

Non è vero dei The Kolors brano più venduto: la classifica di Google Play

Stash dei The Kolors ha prima ringraziato i suoi fan su Instagram (pubblicando la classifica di Google Play che troverete più in basso) e ha poi aggiunto qualche parola in più su Non è vero: “Mi sta facendo capire tante cose, tra cui l’importanza di mettere sempre in cima a tutto la verità. Sì, considerando il titolo è un paradosso! Voi che ne pensate?”. La canzone presenta anche un omaggio a Pino Daniele: sua figlia Sara ha scritto a Stash, il quale ha parlato del loro rapporto.

Reazione fan e “giornalista famoso” alla canzone Non è vero di Stah and The Kolors

Mentre tutti si stanno chiedendo come mai Giordana Angi sia apparsa triste ad Amici Speciali, i The Kolors hanno spiegato, a BilboardItalia, qual è stata la reazione dei fan al nuovo singolo Non è vero: "Penso sia il nostro pezzo con i feedback più positivi al primo ascolto. Qualche minuto fa, ho fatto ascoltare agli altri un audio da un giornalista famosissimo, che mi ha detto che è una bomba, che abbiamo azzeccato il mood sonoro e il periodo, che siamo riusciti a tirare fuori una cosa del genere in un momento storico come questo. Serviva ai nostri fan".