Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: vacanze separate, verità ritorno Amici

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli non sono andati in vacanza insieme. No, nessuna crisi o voglia di stare lontani per un po’ di tempo, ma semplicemente i loro impegni non coincidono e per questa ragione hanno deciso di dividersi. Momentaneamente. Ci sarà tempo per passare giornate di meritato relax assieme. La Pauselli ha pubblicato svariate stories su Instagram del suo viaggio, rivelando la sua destinazione: resta in Italia, Forte dei Marmi. I suoi fan le hanno chiesto immediatamente che fine avesse fatto Marcello e come mai avesse deciso di andare in vacanza senza di lui (ma con le sue amiche del cuore); qualcuno le ha anche chiesto se ritornerà ad Amici di Maria De Filippi o se per lei si sono aperte nuove strade da percorre. E Giulia, durante tutto il viaggio verso Forte dei Marmi, ha deciso di rispondere. Per quanto riguarda la sincerità, non sappiamo chi, fra Giulia e Marcello, sia quello che ne possieda di più: sono sempre diretti coi propri follower di Instagram ed è capitato più volte che abbiano dovuto rispondere anche a domande scomode.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli: lei in vacanze con le amiche, lui ai casting di Amici

Giulia Pauselli è in vacanza a Forte dei Marmi con le sue amiche mentre Marcello Sacchetta è al lavoro. Ha deciso di lasciare Amici? Assolutamente no, è presente ai nuovi casting (che non verranno più trasmessi su Real Time così come il dayime) e vestirà il ruolo di presentatore. Ormai non ballerà più come professionista. Questa è stata una decisione che ha maturato nel corso dell’ultimo anno. Giulia, invece, ritornerà come danzatrice professionista, come ha spiegato lei stessa con una storia Instagram: “Spero presto ma non troppo”. Ora deve solo godersi le vacanze appena cominciate! Non appena terminerà la fase dei casting, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta potrebbero decidere di trascorrere dei momenti speciali insieme. Resta da scegliere la destinazione!

Amici 20 news: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Giulia Pauselli confermata come ballerina professionista di Amici 20, Marcello Sacchetta come conduttore di casting e daytime. Ma non sono le uniche novità sulla nuova edizione del talent show di Canale 5. Un grande punto interrogativo sull’insegnante Natalia Titova, che avrebbe deciso di lasciare Amici per cimentarsi in nuove esperienze. Cos’altro scopriremo del mondo di Amici di Maria De Filippi? Abbiamo appena scoperto che Irama e Gaia sono pizzicati insieme in un evento importante!