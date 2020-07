Amici, basta Real Time: dove verrà trasmesso il daytime?

Il daytime di Amici non andrà più in onda su Real Time. Sono passati sei anni e adesso il talent show ritorna a casa. Probabilmente verrà trasmesso solo il pomeridiano attorno alle ore 16.00, subito dopo Uomini e Donne. Decisione, questa, che non è dipesa né da Maria De Filippi né da Discovery, bensì dal termine del contratto. Che non è stato dunque rinnovato. Dalla 13esima edizione, Amici è approdato sul canale numero 31 di Discovery, coprendo una fascia pomeridiana complicata. Gli ascolti non sono mai stati superiori al 4% di share; questi picchi si raggiungevano quando c’erano delle litigate furiose in corso oppure dei gossip che scoppiavano all’improvviso e che aumentavano a dismisura la curiosità dei telespettatori. La De Filippi ha sempre visto l’approdo del suo programma su Real Time come una bella scommessa, parlando di Amici come “brand” a cui qualcuno aveva strizzato l’occhio. Ora, però, quell’occhio è stato chiuso e Amici è ritornato a Mediaset.

Palinsesti Real Time: Amici non c’è. Qual è il destino del pomeridiano del talent show?

Grazie a Tvblog.it, sappiamo che è stata Laura Carafoli (SVP Chief Content Officer di Discovery) ad aver spiegato che la scadenza del contratto ha diviso le strade di Real Time e Amici di Maria De Filippi, che avrà quindi la sua collocazione nel pomeriggio di Canale 5. I daytime erano diventati un appuntamento fisso sul canale 31 di Discovery: ne abbiamo viste di ogni, tra litigate, lacrime, momenti emozionanti e mezze-confessioni d’amore. A gennaio del 2014 il pomeridiano di Amici era finito su Real Time: un passaggio, questo, visto dalla conduttrice come un grande passo avanti. La De Filippi si è sempre data da fare per questo talent show che ha visto nascere cantanti e ballerini di successo; ci tiene talmente tanto che, quest’anno, ha deciso di realizzare Amici Speciali, dove abbiamo rivisto gli ex concorrenti più amati e cantanti che hanno fatto tanto chiacchierare (come Michele Bravi e Random).

Amici 2020/2021 ultime notizie

Quest’oggi sono stati presentati i palinsesti di Real Time 2020/2021 e Amici di Maria De Filippi non è comparso. Durante il primo anno di messa in onda del daytime su Discovery, i telespettatori potevano seguire le vicende dei propri beniamini solo sul canale 31; l’anno successivo, invece, l’appuntamento è stato raddoppiato, con la messa in onda di un secondo pomeridiano su Canale 5 (dopo Uomini e Donne e prima de Il Segreto). Quali saranno le prossime novità su questo longevo talent show su cui Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi scommettono molto?