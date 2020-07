Tempo di rivelazioni per Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset si è confidata al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 2 luglio. L’amata presentatrice ha parlato dei più svariati argomenti, da Amici al figlio Gabriele, senza dimenticare il marito Maurizio Costanzo, con il quale ha festeggiato di recente i 25 anni di matrimonio. Queen Mary, come sono soliti chiamarla i fan più affezionati, ha parlato soprattutto di Amici, il suo talent show che va in onda da più di 18 anni. Un programma che ha lanciato nomi importanti nel mondo della musica italiana (Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Irama, Elodie, solo per citarne alcuni) ma che nell’ultimo periodo fatica ad appassionare il pubblico. Gli ascolti tv delle ultime stagioni non brillano e neppure Amici Celebrities e Amici Speciali hanno convinto più di tanto i telespettatori. La De Filippi ha spiegato alla stampa perché continua ad andare avanti con lo show e quale è stata la richiesta del suo editore, Pier Silvio Berlusconi.

Le parole di Maria De Filippi su Pier Silvio Berlusconi

“Amici? Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato libera di decidere, ma sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto”, ha fatto sapere Maria De Filippi. Non ci sono ancora conferme ma sembra certa una nuova edizione del format per il prossimo autunno. Improbabile, invece, una seconda edizione di Amici Celebrities, che non ha brillato negli ascolti tv. Nell’intervista a Oggi la De Filippi ha poi parlato del marito Maurizio Costanzo, una persona che stima e ammira tanto da voler essere come lui. Soprattutto perché il giornalista 81enne è più calmo e pacato della moglie 58enne, decisamente più fumantina.

Maria De Filippi vorrebbe essere come Maurizio Costanzo

“Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano. E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva”, ha dichiarato Maria.

La lunga storia d’amore tra Maria De Filippi e Costanzo

Maria e Maurizio si amano dal 1990 ma il matrimonio è stato celebrato solo nel 1995. Il quarto per Costanzo, che in passato è stato sposato con la fotoreporter, oggi deceduta, Lori Sammartino, con la giornalista Flaminia Morandi e con la conduttrice televisiva Marta Flavi. Negli anni Ottanta il famoso conduttore ha poi avuto una lunga relazione con l’attrice e doppiatrice Simona Izzo. Dal matrimonio con Flaminia Costanzo ha avuto i figli Camilla, sceneggiatrice, e Saverio, di professione regista. Nel 2002, con la De Filippi, ha adottato Gabriele, che oggi lavora nella Fascino, casa di produzione della madre.