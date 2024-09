Ursula, tristi retroscena su Sossio. Poi: “Mirko a UeD? Lo conosco”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati a febbraio del 2024 e oggi lei torna a parlare di quanto accaduto, svelando nuovi dettagli. La loro relazione è nata a Uomini e Donne, da protagonisti del Trono Over. Hanno intrattenuto per molto tempo il pubblico di Canale 5, fino ad arrivare a una scelta e a un inizio di convivenza. Nel 2019 hanno accolto la loro bambina, Bianca. Ma, nel frattempo, tra loro ci sono stati sempre problemi, tra crisi e momenti bui.

Alla fine la storia d’amore è giunta al capolinea nel 2024 e non in modo pacifico. Infatti, Ursula e Sossio non sono in ottimi rapporti. A parlarne ci pensa l’ex dama del Trono Over, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo. Non solo, la Bennardo dice la sua anche su altri volti dei programmi televisivi di Maria De Filippi, come Ida, Mario, Lino, Alessia e Mirko. Ma partendo dalla fine della sua storia con Sossio, ci tiene a fare delle precisazioni sulla figlia Bianca.

Ebbene Ursula smentisce la notizia che dice che non vuol far vedere la bambina a Sossio, tanto che non ha mai messo divieti o fatto problemi:

“A gennaio è andato via di casa e ha deciso lui di andare via dalla mia città e tornare dalle sue parti. Con la bimba ha sempre avuto carta bianca… In media è venuto cinque volte in otto mesi. Sono una persona molto adulta quindi so qual è il bene dei bambini. […] Quindi smentisco la notizia che io non gliela faccio vedere. Anzi, io spero che lui possa vederla con più di costanza”

Nel corso di questa intervista, Ursula Bennardo chiarisce di non avere un bel rapporto con Sossio, sebbene lei lo desiderasse. Oggi i due ex volti del Trono Over non hanno “alcun tipo di contatto, se non messaggi per la bambina”. Ricorda di aver affrontato tanti momenti di crisi con Aruta, sperando sempre “in un recupero”. A questo punto, Ursula spiega:

“Abbiamo divergenze caratteriali, di cultura, veniamo da due mondi completamente diversi. Ci siamo lasciati 100 volte in 5 anni e lui lo dichiarava subito sui social, io invece non lo dicevo per i nostri 5 figli e a volte alcuni di loro lo apprendevano dai social”

Per il momento Ursula non tornerebbe nel parterre di Uomini e Donne. La nuova edizione sta per iniziare la messa in onda, mentre la prima registrazione è già stata svolta. Sebbene sia single, la Bennardo esclude per il momento un ritorno sotto le luci delle telecamere. Preferirebbe, invece, tornarci “da dietro le quinte per abbracciarli tutti”. Attualmente, non si sente pronta a dare spazio nella sua vita a un altro uomo. Al contrario, crede che Sossio “sarebbe tornato anche dopo 10 giorni”.

Ursula torna a UeD? Cosa pensa di Ida, Mario, Mirko, Lino e Alessia

Una parte del pubblico attende il ritorno in studio di Ida Platano per un confronto con Mario Cusitore. Ma cosa pensa Ursula di questa breve conoscenza? L’ex dama dichiara di non aver mai visto “inizio tra loro”. A detta sua, da parte di Ida ci sarebbe stata solo attrazione fisica, non avendoli mai visti in “momenti profondi e teneri”. Inoltre, la Bennardo le consiglia di non dargli altre opportunità “perché le persone non cambiano”.

Al contrario, le consiglierebbe “un uomo con uno spessore diverso, magari che possa essere papà”. Non finisce qui, Ursula parla anche della possibilità di vedere Mirko Bunetti sul Trono. Ebbene la Bennardo lo definisce “un ragazzo speciale” e dichiara di averlo conosciuto prima che andasse al Grande Fratello. Ha conosciuto anche Greta Rossetti, che descrive come “una ragazza molto dolce”. Farebbe bene, a detta sua, Brunetti ad accettare il Trono, se gli fosse proposto, in quanto con Perla Vatiero ormai sembra chiusa definitivamente.

Infine, Ursula tocca anche il tasto legato a Lino Giuliano, che con Alessia Pascarella ha partecipato in coppia a Temptation Island 2024 (edizione estiva). Si dà ormai per certo che lui sia un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello e non mancano le polemiche. A colpire la Bennardo questa estate nel reality è stata proprio questa coppia. L’ex dama ci tiene a consiglia ad Alessia di non dare più altre possibilità a Lino.

Da quando la sua relazione con Sossio è finita, Ursula ha fatto “un grande lavoro” su se stessa, concentrandosi sulla salute mentale. Infatti, oggi ci sono diversi progetti in cui è coinvolta e si se sente la sé di anni fa.