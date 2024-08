Lino al GF, reazione Alessia: cosa pensa, poi parla di Perla e Mirko

Lino Giuliano di Temptation Island pare sia un concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta per prendere inizio su Canale 5 e si parla, in questi giorni, dei concorrenti ‘Vip’ che entreranno nella Casa di Cinecittà. I telespettatori sono curiosi di scoprire chi varcherà la porta rossa tra i personaggi noti nel mondo dello spettacolo. In attesa di avere conferme ufficiali da parte del programma, ecco che arrivano delle indiscrezioni sul cast. Una in particolare riguarda Giuliano, con tanto di reazione da parte di Alessia Pascarella.

Ieri Davide Maggio ha rivelato che Lino sarà uno dei gieffini della nuova edizione, che inizierà il 16 settembre 2024. La notizia non ha fatto particolarmente felici i telespettatori. Innanzitutto, Lino non rappresenta uno dei partecipanti dell’edizione estiva di Temptation Island 2024 più amati. Infatti, è stato duramente criticato e attaccato dal pubblico di Canale 5, durante la messa in onda delle puntate. Il suo comportamento nel villaggio dei fidanzati ha generato una dura reazione in Alessia Pascarella. Quest’ultima ha chiuso la loro relazione durante il falò di confronto anticipato e lui ha deciso di conoscere fuori la tentatrice Maika.

La loro frequentazione è durata pochissimo tempo. Le critiche sulla partecipazione di Lino al GF riguardano anche quanto accaduto nella passata edizione. Nel dettaglio, il pubblico teme di essere annoiato con un nuovo percorso simile a quello fatto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Ora a dire la sua su tutto ciò ci pensa Alessia Pascarella. Molti credono che, dopo Lino, entrerà anche lei nella Casa più spiata d’Italia, come fatto da Perla lo scorso anno.

Su questo punto, Alessia ci tiene a precisare:

“Partiamo dal fatto che nessuno vuole imitare nessuno… Fortunatamente ho una forte personalità. Io sono Alessia, punto. Poi non vi affidate ai social, scrivono anche caz***te”

Alessia poi rivela nel dettaglio cosa pensa della possibilità di vedere Lino come concorrente del reality condotto da Signorini:

“Non so se è vero o no… Ma se fosse, sono molto contenta per lui… A prescindere da TI, Lino non è solo quello ma ha anche delle qualità… Sennò non ci sarei stata per quattro anni”

La Pascarella stupisce i fan e rivela che sosterebbe la partecipazione di Lino al Grande Fratello, facendo notare che l’ex fidanzato “ha anche delle qualità”. Non resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini sfrutterà quanto accaduto a Temptation Island tra Lino, Alessia e Maika nella nuova edizione del reality show. Di sicuro, questa scelta generebbe ulteriori polemiche.

Intanto, la Pascarella assicura che se Lino avesse fatto “solo il buffone e non approcciava con nessuna in particolare” sarebbe uscita con lui dal programma delle tentazioni. Oltre questo, Alessia fa sapere al pubblico che la segue che, al momento, non frequenta nessuno: “Assolutamente no. Sarei incoerente con me stessa”. A quanto parte, la Pascarella nutre ancora dei sentimenti nei confronti di Lino e non riesce ancora ad andare avanti sentimentalmente.