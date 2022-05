Uomini e Donne, tegola su Ida e Riccardo: due ex protagonisti li smontano

C’è stata una svolta per l’ex coppia del Trono Over tanto discussa, ma un eventuale ritorno di fiamma non convince molto

Questa nuova edizione di Uomini e Donne sta giungendo al termine, mentre Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a essere al centro dell’attenzione. In questi mesi, molti hanno detto la loro su un eventuale ritorno di fiamma. C’è chi è convinto che la parrucchiera bresciana sia ancora fortemente innamorata del cavaliere tarantino. Ma non tutti credono che per loro tornare insieme sia la cosa giusta. Le anticipazioni delle ultime registrazioni parlano di un riavvicinamento importante, sebbene ci siano ancora troppi problemi da risolvere.

Pare che, durante la registrazione di mercoledì, Ida e Riccardo abbiano raccontato la loro prima uscita dopo essersi ritrovati nel programma. Ma ci sarebbero stati tra loro solo scontri. Ed ecco che oggi a dire la loro su quanto sta accadendo a questi due protagonisti del Trono Over ci pensano due ex volti del programma, Giorgio Manetti e Isabella Ricci. Entrambi sembrano non avere nulla di positivo in un eventuale ritorno di fiamma tra i due, anzi. Hanno un’idea ben precisa su ciò che potrebbe accadere.

In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Giorgio racconta di essere ancora single. Attualmente si occupa di pubblicità per aziende e brand. Ha ricevuto anche “la proposta di recitare in un paio di produzioni cinematografiche minori, in Sicilia e Toscana”. Da un anno a questa parte vive nella periferia nord di Firenze e ammette di avere un rapporto sereno con la sua ex fidanzata Caterina, con cui la relazione è finita di recente. Ma cosa pensa di Ida e Riccardo che hanno ripreso a uscire insieme?

“Non me ne vogliano Ida e Riccardo, che ho conosciuto durante il mio ultimo anno a Uomini e Donne, ma sinceramente non vedo per loro nessuna possibilità di vivere una relazione stabile. Seguo il programma e ascolto quello che dicono: da come parlano, a me sembra che siano molto focalizzati su se stessi, e forse non maturi per una relazione. Nella vita reale ci vuole coraggio e voglia di impegnarsi seriamente”

C’è chi è certo che sia Ida l’erede di Gemma, per molti dettagli che si possono notare. Manetti, però, crede che la Galgani “non abbia e probabilmente non avrà mai eredi”. Pensa che nessuno sia insostituibile nella vita, ma fa notare che Gemma si trova in quello studio da tredici anni. Non solo, la loro storia per lui è ormai un bel ricordo, anche se è convinto che lei “non avesse mai avuto l‘intenzione di lasciare lo studio per iniziare una storia”.

Per quanto riguarda Riccardo, potrebbe essere invece il suo di erede? “Non sta a me dirlo, basta chiedere a chi segue il programma e avrete la risposta”, afferma Giorgio. Dà poi il suo appoggio incondizionato a Tina Cipollari, che da settimane attacca Ida e Riccardo. Dopo aver espresso sul suo conto opinioni positive, oggi a Isabella Ricci non saprebbe cosa dire se non “felicitazioni”.

Infatti, l’ex dama è pronta a sposare il suo Fabio Mantovani il prossimo 28 maggio. Se qualche giorno fa non voleva svelare i nomi dei volti del programma che saranno invitati al suo matrimonio, oggi nella sua intervista non fa lo stesso. Marcello Messina, Elisabetta (una dama che scese per Riccardo) e Samantha Curcio. Per le nozze faranno due cambi d’abito, “uno da cerimonia e uno più frizzantino per la serata”.

Per Isabella è stato bellissimo tornare in studio, dove sente di essere stata accolta con tanta gentilezza, fatta eccezione per alcune persone. Non si sono avvicinate a lei Gemma, Armando Incarnato, Ida e Riccardo. Ed ecco che anche lei dice la sua sugli ultimi due.

“Sinceramente penso, come altri, che Ida stia diventando un po‘ come Gemma. Da Marcello (Messina, ndr) in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita… per quanto riguarda Riccardo, io lo trovo simpatico e penso che vada analizzato – se si ha intenzione di intraprendere una storia con lui – per quello che è”

Queste le parole della Ricci, la quale prosegue svelando di trovare Riccardo una persona che si piace molto, un pochino polemica e che “arriva con difficoltà al dunque”. Non crede che sia “un uomo da ‘ti prendo e ti porto via’”. D’altronde, Isabella e Giorgio non sono gli unici ad avere un pensiero così su una delle coppie che ha fatto più discutere all’interno del programma!