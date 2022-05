UeD, Isabella Ricci matrimonio: “Con noi 4 persone del programma, ma…”

L’ex dama del Trono Over svela i dettagli delle sue nozze e parla degli invitati: non mancano le frecciate

Isabella Ricci e Fabio Mantovani dopo Uomini e Donne sono pronti al matrimonio. Ma chi inviteranno tra le persone che hanno conosciuto nel programma di Maria De Filippi? A parlare degli ultimi preparativi ci pensa l’ex dama in una nuova intervista su Nuovo Tv, nel corso della quale lancia anche qualche stoccata. L’amore nella sua vita è arrivato in modo inaspettato, sebbene lei avesse “una buona predisposizione d’animo”. Ci tiene a sottolineare che sarà sempre grata a Maria per averle permesso di vivere un sogno che le sembrava impossibile da realizzare.

Isabella e Fabio stanno curando gli ultimi dettagli del matrimonio. C’è tanta emozione, ma anche la consapevolezza della loro scelta. Da quando hanno lasciato insieme il programma, la Ricci avrà dormito da sola “non più di cinque notti”. Pertanto, crede che non si separeranno neanche la sera prima delle nozze, come prevede la tradizione. “Non mica due trentenni”, fa presente l’ex dama del Trono Over. Il matrimonio di Isabella e Fabio verrà celebrato nel comune di Pescantina, un paese in provincia di Verona dove vive Fabio.

“Lui avrebbe anche potuto anche andare all’altare, a differenza mia che sono già stata sposata in passato”, aggiunge. Ed ecco che, a questo punto, Isabella di UeD svela che inviteranno volti del programma. Ma, inaspettatamente, l’ex dama decide di non fare nomi e di lasciare un’ala di mistero. Ecco le sue parole.

“A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i nostri amici più cari, tra cui anche quattro persone conosciute a Uomini e Donne, che per ora non sveliamo. Ci auguriamo che la parola d’ordine del nostro matrimonio sia divertimento”

Certa dovrebbe essere la presenza di Marcello Messina, ex conoscenza di Ida Platano e grande amico della Ricci. E già si può immaginare che non saranno invitati Gemma Galgani e Armando Incarnato. In una delle sue recenti interviste sul Magazine dedicato al programma, la storica dama torinese aveva già rivelato che se Isabella la invitasse al matrimonio, cosa per lei improbabile, da parte sua ci sarebbe un no. Questo perché non vorrebbe apparire come una persona ipocrita.

Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di rivedere Isabella e Fabio nello studio del programma in questi giorni. La coppia ha dovuto affrontare qualche attacco e non sono mancati i momenti di tensione. La Ricci ora lancia nuove frecciate. Rispondendo alla domanda ‘cosa ti ha fatto innamorare di Fabio?’, ammette di aver capito subito “che era la persona giusta”. Ma poi prosegue:

“Nel programma, invece, ci sono persone che non cercano l’amore, ma la visibilità. Se una donna cerca veramente un compagno non ci può mettere anni e anni per trovarlo”

Sembra chiaro qui il riferimento “donna” a Gemma Galgani. Certo potrebbe riferirsi anche ad Armando Incarnato, visto che più volte ha discusso animatamente con lui. Ma si riferisce proprio alla dama torinese.

“Cerca un fidanzato da più di dieci anni. Evidentemente il suo uomo ideale non passa dagli studi di Uomini e Donne. Le consiglierei di cambiare ambiente, magari facendosi una passeggiata, andando all’università o regalandosi un bel viaggio”

Oggi Isabella continua a lavorare, sebbene lo scorso autunno sia andata in pensione. Sicuramente vuole dedicarsi alla sua storia con Fabio “stando la maggior parte del tempo a Pescantina da lui”. Come già la coppia ha svelato in studio, hanno intenzione di vivere sei mesi l’anno in Italia e gli altri sei a Ibiza: “Ormai si lavora anche da remoto!”.