Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo è vicina: Giulia sogna, che succede a Claudia?

La scelta di Lorenzo a Uomini e Donne: un momento atteso

La scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne è davvero molto vicina e Giulia e Claudia ne sanno qualcosa. Le due corteggiatrici infatti sentiranno senz’altro il peso di questo momento, visto che stanno conoscendo Lorenzo da mesi e un suo rifiuto vorrebbe dire rinunciare a una conoscenza in cui entrambe speravano. La Cavaglià e la Dionigi sono molto prese dal tronista ma lo stanno dimostrando in modo decisamente diverso: basti vedere le loro storie su Instagram, da cui traspaiono in effetti emozioni del tutto diverse e quasi contrastanti. Ciò non significa che entrambe non provino altri tipi di emozione, questo è ovvio, perché sappiamo tutti che la vita non può di certo essere racchiusa tutta in un social network; è anche vero tuttavia che spesso si usa Instagram per mostrare agli altri ciò che vogliamo loro capiscano.

News Uomini e Donne, Giulia Cavaglià sogna in grande

Dalle ultime storie pubblicate da Giulia apprendiamo ad esempio che la ragazza sogna in grande: in una foto infatti appare vestita con un abito da sposa che ha indossato il 19 settembre 2018 mentre in un’altra la si vede seduta dopo aver fatto degli acquisti da Victoria’s Secret. Che si stia preparando al meglio per la scelta di quello che potrebbe essere il suo principe azzurro? Sicuramente sì, e non abbiamo neanche molti dubbi sulla sua risposta, visto che la corteggiatrice l’ultima volta ci ha davvero sorpreso con le sue parole. E ha sorpreso anche Lorenzo, a dire il vero, visto che quest’ultimo è esploso in lacrime. Le storie di Claudia invece ci raccontano altro, come del resto avevamo già capito dopo aver visto un post molto ambiguo pubblicato da lei prima dell’uscita delle anticipazioni.

Uomini e Donne gossip, Claudia Dionigi rassegnata

La Dionigi infatti è uscita assieme a Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, e a Irene Capuano, attuale corteggiatrice di Luigi Mastroianni che proprio nell’ultima registrazione ha dato spettacolo. Quello che traspare dalle storie è del tutto diverso da quello che abbiamo visto nelle storie di Giulia: Claudia in effetti sembra piuttosto rassegnata al fatto che la scelta di Lorenzo sarà Giulia, e le storie proprio per questo ci sembrano dire che nonostante tutto, cioè anche se non sarà scelta, comunque andrà avanti col sorriso. Interpretazione peraltro confermata dal fatto che qualche ora fa Claudia ha pubblicato su Instagram un post in cui sorride commentandolo con una frase chiarissima: “Indossa sempre un sorriso…”. Due stati d’animo diversi dunque per una scelta che farà molto discutere. Quali sono i vostri pronostici?