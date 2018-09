Uomini e Donne, Sara Affi Fella e il nuovo fidanzato: parla Emanuele Mauti

Uomini e Donne: Sara Affi Fella e il suo nuovo amore per Parigini crea scalpore sul web

La notizia del nuovo amore tra Sara Affi Fella e il calciatore del Toro Vittorio Parigini ha creato un pò di caos sul web. Una notizia alquanto inaspettata che ha colto di sorpresa l’intero mondo social e non solo. Dopo i sospetti e la seguente conferma avvenuta su Instagram proprio dai diretti interessati, sulle pagine social e i siti gossip si è scatenato praticamente un delirio. Le critiche mosse nei confronti dell’ex tronista campana sono tantissime, innumerevoli a dire il vero. Troppi fan di Uomini e Donne non hanno ancora mandato giù la fine, avvenuta in maniera un pò troppo precoce, della storia tra Sara e Luigi Mastroianni.

Tra tutti i volti noti ad aver commentato la nuova relazione di Sara, anche il suo ex e storico fidanzato Nicola Panico che, tra le poche righe postate, avrà sicuramente voluto inviare una frecciatina alla Affi. Poche ore fa, invece, è giunta pure la reazione dell’ex corteggiatore Emanuele Mauti. Il sito del Vicolo delle news, infatti, segnala un commento del medesimo ragazzo sotto una foto che riportava la notizia di Sara e Vittorio. “Beh, che il salto di qualità ci sia stato è innegabile..dall’eccellenza alla Serie A. Il dj in effetti non può certo fornire determinate garanzie…ma secondo me potrà regalare ancora nuove gioie, regalandosi a breve un big”.

Frecciatina super infuocata per Sara da parte di Emanuele Mauti

Con queste parole super infuocate, Emanuele Mauti esprime tutto ciò che pensa della Affi Fella. Messaggio che appare e traspare più che ovvio vista l’ironia usata dallo stesso pallanuotista. Chissà in quanti sposano il pensiero dell’ex della Lorenzini! Una storia che divide gli appassionati di gossip. Tanti, infatti, ancora i dubbi da chiarire sui tempi e le dinamiche di questo improvviso amore che, forse, tanto improvviso non è!