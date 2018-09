Sara Affi Fella e il nuovo fidanzato Vittorio: la reazione dell’ex Nicola Panico

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini: come ha reagito Nicola Panico di Temptation Island

Sara Affi Fella ha ufficializzato la sua relazione con Vittorio Parigini, calciatore del Torino e della Nazionale Italiana Under 21. Un annuncio che ha sconvolto i fan di Uomini e Donne visto che sono passati solo pochi mesi dalla scelta di Luigi Mastroianni. Una notizia che ha sicuramente devastato pure Nicola Panico, l’ex fidanzato con il quale Sara ha partecipato a Temptation Island nel 2017. “Un vero signore, nonostante tutto, resta in silenzio”, si è limitato a scrivere in una storia di Instagram Nicola. Panico, dunque, ha preferito non parlare troppo di questa nuova liason dell’ex tronista. Del resto è quasi un anno che i rapporti tra Sara e Nicola si sono interrotti: dopo sei anni insieme e una convivenza avviata la modella di Isernia è voluta andare avanti da sola.

Vittorio Parigini ha difeso la nuova fidanzata Sara

Nelle ultime ore le critiche si sono sprecate sulla nuova storia d’amore tra Sara Affi Fella e Vittorio Parigini. Quest’ultimo ci ha tenuto però a difendere pubblicamente la ragazza: “Solo te e me dall’inizio soli contro il mondo e non me ne frega se parlano di te. Solo io ti conosco in fondo e ti raggiungerei anche giù all’inferno, in mezzo a una tempesta dentro ad un incendio”. Nessun commento da parte di Sara, che ha condiviso solo qualche scatto insieme al suo nuovo fidanzato.

Sara e Vittorio Parigini: nessuna reazione da Luigi

Sulla vicenda non si è ancora espresso Luigi Mastroianni. Il nuovo tronista di Uomini e Donne non è attivo sui social network, come prevedono le regole del programma, e al momento non ha quindi commentato la vicenda. Lo farà in qualche puntata del Trono Classico, magari insieme al suo rivale Lorenzo Riccardi?