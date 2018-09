UeD, Sara Affi Fella e Vittorio stanno insieme: il calciatore ufficializza

Uomini e Donne, Vittorio Paragini rende ufficiale la sua storia con Sara Affi Fella

È ufficiale Sara Affi Fella e Vittorio Parigini stanno insieme! L’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore con il calciatore della nazionale Under 21. Dopo diverse critiche ecco che finalmente arriva la conferma ufficiale da parte del giovane. Proprio Vittorio ha scelto di convididere uno scatto con Sara su Instagram che conferma ufficialmente la loro storia d’amore. In particolare, la didascalia parla abbastanza chiaro. Infatti, le parole del calciatore non lasciano alcun dubbio. Diversi sono stati, in questi giorni, gli indizi che i fan hanno trovato sui social, che appunto confermavano questa nuova relazione della Affi Fella. L’ex tronista ha poi scelto di confermare nuovamente condividendo il post pubblicato da Vittorio sulle sue Storie. In uno sfogo aveva apertamente chiesto al pubblico di interessarsi meno alla sua vita privata, in quanto erano in molti coloro che volevano sapere di più al riguardo. Dopo la fine della sua breve storia con Luigi Mastroianni, l’ex tronista sembra aver trovato la serenità a fianco del bel calciatore.

“Solo te e me dall’inizio soli contro il mondo e non me ne frega se se parlano di te”. Così, Vittorio rende ufficiale la sua storia con Sara. Il calciatore rivela con questo post che a lui non importa delle critiche che arrivano alla fidanzata, in quanto solo lui la conosce bene. “Solo io ti conosco in fondo e ti raggiungerei anche giù all’inferno, in mezzo a una tempesta dentro ad un incendio”. Parole molto forti e importanti quelle di Parigini, che sembra innamoratissimo della Affi Fella. Già qualche ora fa, il calciatore aveva condiviso una foto che aveva quasi confemato questa love story. Ora queste parole vanno a rendere la relazione ufficiale!

“Solo io e te, solo te e me ormai, ormai. Chi se ne frega se parlano di te!” Conclude così il post dedicato a Sara, il calciatore della nazionale Under 21. A quanto pare, la Affi Fella è riuscita a conquistare il cuore di Vittorio. Insieme combattono contro le critiche che stanno assalendo l’ex tronista. In particolare, Sara è duramente criticata dal pubblico dopo la fine della sua breve storia con Luigi.