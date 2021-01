Uomini e Donne, Riccardo e Ida: le parole inattese della sorella di lui

Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno formato una delle coppie più amate di Uomini e Donne, ma anche una delle più discusse. Oggi a parlare di quanto accaduto ci pensa il cavaliere, attualmente presente nel programma. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Riccardo ripercorre anche un momento difficile della sua vita, ovvero quando ha dovuto affrontare una delicata operazione al cuore. In particolare, racconta di aver scoperto che qualcosa non andava durante una visita di routine. Nello stabilimento in cui lavorava, veniva sottoposto a questo genere di controlli ogni sei mesi. Inizialmente sembrava un semplice soffio, ma poi dopo due anni ha scoperto che si trattava “di un problema molto più serio”. Nonostante tutto, ha affrontato il tutto con il sorriso.

I problemi sono sorti durante il lungo periodo di ripresa: “Ho avuto paura”. Un periodo difficile, vissuto da Riccardo quando aveva 36 anni. Ma nel corso di questa intervista non può non parlare di Ida. I due hanno avuto un confronto abbastanza acceso nello studio, che la dama ha già commentato la scorsa settimana. Ora il Guarnieri ammette che, dopo quanto accaduto, era molto arrabbiato sia perché, a detta sua, le cose sarebbero state nuovamente travisate e sia per la brutta figura che avrebbero fatto entrambi. Confessa di essere rimasto male e, per questo, ha negato a Ida un abbraccio. “Non me la sentivo, ho preferito chiudere così”.

Ora a parlare del percorso che Riccardo sta facendo nel noto programma di Canale 5 è sua sorella Anna! Intervistata dal settimanale, la donna ammette che non avrebbe mai creduto che suo fratello “sarebbe stato in grado di mostrarsi così tanto, di mettersi a nudo come ha fatto”. Fa notare che è un uomo riservato. Ed ecco che fa riferimento alla storia con la Platano:

“Ho apprezzato il suo volersi svelare e anche la sincerità nel dimostrare quello che provava per Ida, pur non avendo mai vissuto un amore così forte”.

Detto ciò, le viene chiesto cosa pensa di Ida e Roberta Di Padua (proprio oggi il pubblico assisterà alla rottura tra quest’ultima e Riccardo). Anna risponde con molta serenità ed esprimendo parole positive: “Sono due donne che ammiro molto e mi rivedo un po’ in loro”. La sorella del cavaliere rivela di essere anche lei una donna separata con un figlio. Trova sia Ida che Roberta “femmine con gli attributi, sincere, di pancia”. Non crede che le due siano costruire.

Anna dimostra così di essere una persona obbiettiva e di non provare alcun rancore nei confronti della Platano per quanto accaduto. Ricorda il momento in cui il fratello ha dato a Ida l’anello in studio. Non si sarebbe mai aspettata di vedere Riccardo fare una proposta di matrimonio “plateale”. Confessa che si aspettava che i due si sarebbero sposati un giorno, in quanto sapeva che il fratello era “sincero” e che la sua “non era stata una scelta avventata”.

Sembra proprio che, insieme ai fan, anche Anna tifava per questa storia d’amore!