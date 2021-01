Uomini e Donne oggi, Davide: commozione in studio, ma anche un addio

Oggi, venerdì 29 gennaio 2021, Uomini e Donne continua ad andare in onda con la registrazione dello scorso 19 gennaio. Dopo aver affrontato i temi riguardanti Gemma Galgani e gli scontri tra Armando Incarnato e Aurora Tropea, Maria De Filippi dovrebbe passare ai tronisti. In particolare, al centro dello studio il pubblico dovrebbe ritrovare Davide Donadei. La conduttrice manda inizialmente in onda la clip che vede il tronista e Chiara litigare animatamente dopo la scorsa registrazione. Lui l’aveva accusata di non avere avuto reazioni e questo ha provocato una nuova lite. Non si sono lasciati bene durante questo confronto. La situazione diventa più tesa quando si scopre che Davide ha trascorso una giornata intera con Beatrice. Infatti, Chiara resta molto male. Il tronista pugliese, però, ci tiene a precisare che farà lo stesso tipo di esterna con lei.

E, in effetti, secondo le anticipazioni mantiene la parola. Dunque, viene mandata in onda la giornata di Davide e Beatrice, divisa in tre parti. All’inizio, la Buonocore gli ha portato la colazione al residence. Dopo di che, si sono recati insieme al Colosseo in macchina. I due appaiono abbastanza complici in questa esterna, durante la quale hanno immaginato il loro futuro insieme. Hanno poi deciso di pranzare insieme su una scalinata, dopo aver ordinato al McDonald’s. A questo punto, Beatrice ha deciso di fare un altro passo importante, videochiamando sua nonna.

Non sono mancati i baci e gli abbracci tra i due, che hanno sempre indossato la mascherina. La terza e ultima parte di questa giornata è stata svolta nel luogo in cui lui la stava aspettando quando lei non si è presentata in esterna. Qui la corteggiatrice ha fatto ascoltare a Davide un messaggio, attraverso il quale gli ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore. Donadei di fronte alle sue parole non è riuscito a trattenere in lacrime. Secondo le anticipazioni, anche i presenti in studio oggi si commuovono quando assistono a questa clip. Ma si accende, ovviamente, un nuovo scontro tra Davide e Chiara.

I telespettatori dovrebbero ritrovare al centro dello studio anche Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, la cui conoscenza non sta proseguendo bene. I due, infatti, proprio nella puntata di oggi decidono di chiudere! Gianni Sperti e Tina Cipollari non perdono tempo e accusano il cavaliere di Taranto.