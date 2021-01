Uomini e Donne, Ida torna? L’ammissione, mentre su Gemma e Maurizio…

L’ex dama del Trono Over si svela in una nuova intervista e fa intendere che, al momento, non ha alcuna intenzione di cercare l’amore; nel frattempo, dice la sua su cosa sta accadendo alla sua amica e ammette di avere dei dubi sul cavaliere

Ida Platano è pronta a tornare a Uomini e Donne dopo l’addio a Riccardo Guarnieri? La risposta arriva proprio dalla diretta interessata, che si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma. L’ex dama del Trono Over ammette che il 2020 per lei è stato abbastanza pesante, ma ora vuole andare avanti e dare il suo benvenuto a questo 2021. Spera che nei prossimi mesi possa vivere cose belle. Ovviamente, al centro dei suoi pensiero c’è sempre suo figlio. Proprio con quest’ultimo vorrebbe essere felice e serena. In particolare, ammette di voler respirare “aria pulita, aria nuova”. Ma si sente pronta a innamorarsi di nuovo? La sua risposta a questa domanda sembra smentire un suo ritorno nella trasmissione. Infatti, Ida confessa che questo per lei non rappresenta il momento giusto per riaprire il suo cuore.

Per tanto tempo ha tentato di costruirsi una famiglia mettendoci tutta se stessa. “Adesso penso sia il caso di fermarmi, di stare bene nella vita che ho”, dichiara la Platano nella sua intervista. Ha intenzione di smettere di cercare l’uomo ideale, in quanto ora crede che “se qualcosa deve arrivare, arriverà”. Per ora, dunque, Ida non tornerà! Intanto, rivela che dopo lo scontro avvenuto in studio con Riccardo si sente rilassata e tranquilla, in quanto è a posto con se stessa “ancora più di prima”. Nel rivedersi sul piccolo schermo litigare con il Guarnieri inizialmente ha provato un po’ di scombussolamento, ma poi ha sentito “molta soddisfazione”. Ha potuto dire la sua su quello che è accaduto nella sua storia con Riccardo.

Non pensa che, al momento, ci sia bisogno di aggiungere altro, in quanto crede di aver detto abbastanza. Ci tiene, però, a sottolineare che l’anello – restituito qualche settimana fa al Guarnieri attraverso il programma – l’ha sempre indossato finché sono stati insieme. Infatti, sembra che Riccardo abbia fatto notare al contrario. Adesso ammette di sentirsi “lucida”, tanto che riesce a vedere le cose esattamente come stanno. Nel frattempo, la sua amica Gemma Galgani sta continuando il suo percorso all’interno del programma. La dama torinese ha appena affrontato una grande delusione, ovvero quella riguardante la rottura con Maurizio Guerci.

Ma cosa pensa Ida di quanto sta accadendo in studio? L’ex dama sa che la sua amica sta vivendo una nuova delusione, ma è anche consapevole che i sentimenti sono difficili da gestire. Pertanto, non può fare altro che consigliarle di seguire il suo cuore, sebbene così si possa anche sbagliare. L’importante, a detta di Ida, è che Gemma resti sempre se stessa. Su Maurizio sembra non avere un’opinione positiva: “Sinceramente, non riesco a farmi un’idea molto chiara e sono molto dubbiosa… Bah!”. La Platano non è l’unica ad avere dei dubbi sul cavaliere.