Riccardo Guarnieri risponde alle frecciate di Ida Platano e Alessandro Vicinanza attraverso una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere tarantino qualche giorno fa ha condiviso su Instagram una frase che è stata tradotta come un attacco verso la coppia. “Ogni re sul trono, ogni pagliaccio nel suo circo“, ha scritto Riccardo. Ma oggi il cavaliere spiega che con questa affermazione criptica non intendeva lanciare alcuna frecciatina “come ha pensato qualcuno”.

E in questo caso si riferisce a Vicinanza. In effetti, la frase di Riccardo sembrava riferirsi a un momento di crisi tra Ida e Alessandro. Invece, Guarnieri precisa che semplicemente gli piaceva il significato di quelle parole, ovvero che il tempo mette tutto al suo posto. “Le assicuro che non mi riferivo a nessuno in particolare e soprattutto a nessun tradimento nei confronti della mia ex come hanno scritto”, spiega il cavaliere del Trono Over. Questa è la seconda volta che le sue parole vengono fraintese sui social.

Qualche tempo fa, Ida Platano ha deciso di tornare nello studio di Uomini e Donne con Alessandro proprio per rispondere a quella che sembrava come una frecciatina nei suoi confronti. Si era alzato un polverone per via della canzone di Shakira che lui aveva condiviso. Ed ecco che Riccardo non trattiene il suo disappunto.

“A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell’attenzione, dei miei pensieri e mi fanno soprattutto sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine (che non sono tali). Per il resto io uso pochissimo i social, e se il web tergiversa sulle mie parole poco mi importa e anche in questo caso sorrido: ho la coscienza pulita e conosco bene il mio intento quindi sono sereno”

Ma perché allora Ida e Alessandro rispondono alle sue Stories su Instagram sebbene non siano state direttamente chiamate in causa? “In realtà non saprei. Forse per marciarci? E pensare che qualche tempo fa è stato detto a me che sono un irrisolto…”, dichiara oggi Riccardo. Qui il cavaliere tarantino si riferisce all’attacco ricevuto in studio dalla Platano.

UeD, Riccardo Guarnieri: l’addio a Mariangela e su Roberta Di Padua…

Riccardo al momento sta molto bene, anche perché nello studio di Canale 5 è finalmente riuscito a chiarire ciò che pensa. Guarnieri, in questo caso, parla delle questioni con Armando Incarnato, con cui ha dato vita a uno scontro molto acceso. Per quanto riguarda le sue ultime conoscenze nel programma di Maria De Filippi, non può non parlare dell’addio dato a Mariangela Tregnano.

Come ha fatto notare in studio, si trovavano su due binari differenti. La paura di ferire Mariangela è arrivata quando ha capito che lei “era partita a mille”. In passato, gli è capitato solo una volta di essere dalla parte opposta e quindi sa cosa si prova. “Non volevo farla soffrire”, ribadisce. Riccardo crede che Mariangela fosse troppo avanti rispetto a lui nella conoscenza.

Ogni gesto che faceva lo considera normale, invece lei lo vedeva come qualcosa di speciale. Per questo motivo, crede che stessero viaggiando “a due velocità molto diverse” e ha così avuto paura che lei si facesse male. Allo stesso tempo, però, non pensa che da parte sua sarebbe mai potuto scattare qualcosa.

Guarnieri fa così un discorso che può sembrare egoista: “Per me in un rapporto non è importante ciò che prova una persona ma ciò che provo io”. Il cavaliere tarantino confessa di aver visto Mariangela come una persona fragile e, partendo dal presupposto che in amore non si dovrebbe soffrire, ha preferito chiudere per rispetto.

Arrivati agli sgoccioli di questa edizione di Uomini e Donne, Riccardo è dispiaciuto per le incomprensioni che ci sono state in studio e per avere lasciato delle situazioni in sospeso senza poter avere un chiarimento. E qui si riferisce a Roberta Di Padua. “Mi sembra di averla conosciuta più in questo anno che quando stavamo insieme”, afferma Guarnieri.

Crede che con la dama di Cassino non si siano presi dal verso giusto, ma sa già che da parte di lei non c’è intenzione di riprendere una frequentazione. Infatti, Roberta ha confermato più volte di non voler tornare indietro nel passato con Riccardo, visto che le cose non sono andate nel modo migliore tra loro.