Cosa sta succedendo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne? Un messaggio condiviso questa mattina da Riccardo Guarnieri ha appena fatto nascere un rumor abbastanza importante sulla coppia del Trono Over. Ormai da diversi giorni i due ex volti del programma di Maria De Filippi non compaiono insieme sui social network. Un dettaglio strano che sta facendo pensare che sia in corso una crisi o che addirittura sia arrivata per loro la rottura.

In tutto questo si aggiunge il nuovo messaggio di Riccardo Guarnieri su Instagram. Il cavaliere tarantino, che ultimamente nel programma sta lanciando bombe che scatenano nuovi scontri, ha condiviso una strana frase: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”. Va precisato che non c’è alcun riferimento esplicito a Ida e Alessandro. Infatti, Riccardo non cita direttamente nessuno dei due. Nonostante questo, qualche utente sui social è convinto che il riferimento sia proprio per loro.

D’altronde Guarnieri non ha mai nascosto le sue opinioni negative sulla love story nata tra Ida e Alessandro. Ed ecco che, dopo questo suo intervento su Instagram, un utente ha lanciato la sua segnalazione rivolgendosi a Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso questo nuovo rumor che le è arrivato proprio in queste ore: “Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro”.

Non si sa cosa ci sia di vero in questo nuovo scoop sulla coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Dunque, è bene prendere tale affermazione con le pinze, anche perché ancora non è sicuro che il nuovo messaggio di Guarnieri sia collegato a Ida. Certo va detto che tutto ciò sta accadendo proprio in un periodo in cui la Platano appare distante da Alessandro.

In effetti, Ida ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sulla sua relazione amorosa con Vicinanza. Anche quest’ultimo ha condiviso, dalla loro uscita dal programma di ‘Queen Mary’, moltissime foto e video che lo ritraevano felice a fianco della parrucchiera di Brescia. Ultimamente questo non sta accadendo e i loro fan sono abbastanza straniti.

Qualche giorno fa, inoltre, Alessandro Vicinanza è finito in ospedale e poi ha spiegato al pubblico che lo segue quanto accaduto. Da parte di Ida, però, stranamente non è arrivato alcun aggiornamento. Ma va segnalato che questa notte l’ex cavaliere ha condiviso un particolare messaggio. Sul suo profilo Instagram la nuova canzone Un Briciolo di Allegria di Mina e Blanco.

Sul videoclip del brano ha disegnato degli scarabocchi e poi ha aggiunto l’emoticon di una rana. Il pubblico che segue Ida e Alessandro sa bene che questo animale rappresenta un po’ il simbolo della loro storia, tanto che entrambi hanno deciso di farsi un tatuaggio che lo rappresenta. Non si sa, però, cosa volesse dire Vicinanza con questo messaggio, in quanto non ha citato direttamente Ida.