Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i suoi fan nella giornata di ieri. L’ex cavaliere e fidanzato di Ida Platano ha condiviso una foto che lo ritraeva in ospedale con una flebo. A questo punto, non sapendo nulla delle sue condizioni di salute, i suoi fan si sono decisamente allarmati. Questo sebbene Alessandro avesse fatto intendere che non gli era accaduto nulla di grave. Ed ecco che in queste ore, Vicinanza ha aggiornato i suoi fan rivelando quanto accaduto, senza però entrare troppo nel dettaglio.

“Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto”, così l’ex cavaliere del Trono Over ha spaventato i suoi fan ritraendosi in ospedale. Dopo di che, Vicinanza non ha più fatto sapere nulla ai suoi fan e sul suo profilo Instagram è calato il silenzio per diverse ore. Chi cercava risposte da Ida Platano non le ha ottenute. Infatti, anche la parrucchiera di Brescia non ha dato alcun aggiornamento riguardante il motivo per cui il suo Alessandro si trovava in ospedale con una flebo.

In queste ore, l’ex cavaliere di UeD è tornato sui social network, innanzitutto per ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Dopo di che, ha ammesso di essersi ripreso dopo aver trascorso diverse ore su un letto d’ospedale. Ecco cosa ha dichiarato Alessandro Vicinanza dopo essere stato al pronto soccorso:

“Grazie a tutti che vi siete preoccupati per me, comunque mi sono ripreso. Una giornata in ospedale… Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto”

Dunque, sembra che Alessandro stia bene dopo aver fatto i vari accertamenti in ospedale. Non si sa di preciso perché l’ex cavaliere si sia recato al pronto soccorso, ha solo parlato del suo cuore “un po’ ballerino”. Quindi probabilmente il problema è legato proprio al cuore. Nel frattempo, Ida Platano non ha parlato ancora dell’accaduto.

L’ex dama del Trono Over ha condiviso questa mattina solo un video che la ritrae a lavoro, nel suo salone di bellezza. La storia di Ida e Alessandro sembra comunque procedere a gonfie vele. Di recente, la coppia del Trono Over è stata a Parigi, da dove hanno tenuto continuamente i fan aggiornati.

Questa non è stata la prima vacanza di coppia per Alessandro e Ida. Infatti, sebbene spesso si parli di crisi tra loro, la Platano e Vicinanza hanno dato conferma del loro amore fuori dagli studi televisivi mostrandosi felici e innamorati a Miami. I due volti del programma di Maria De Filippi sono volati negli Stati Uniti dopo aver deciso di viversi la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori.