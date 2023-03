UeD, Ida e Alessandro in crisi? Perché risuona il presagio di Tina

Fra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è già crisi? A questa domanda non c’è per il momento una risposta definitiva, ma gli ultimi segnali sembrano indicare che nella coppia nata a Uomini e Donne già sia venuta a creare una spaccatura, dopo una manciata di mesi di relazione.

Da diversi giorni, infatti, la sempre attivissima Ida Platano (che, come tante protagoniste di UeD, carica Stories a non finire) latita sui social. Nella serata di ieri, inoltre, la dama di UeD ha pubblicato una Stories decisamente sospetta, scrivendo una frase criptica, “Deludiamoci con rispetto”, su sfondo nero. Di solito, quando i vip fanno qualcosa del genere, significa che c’è qualcosa che bolle in pentola.

Chi ha deluso Ida? Chi le deve rispetto? Non è dato sapere. Ma tanto è bastato per fare pensare a molti follower che, anche alla luce della sua assenza social, ci sia una crisi in corso con Alessandro. Almeno per il momento, ad ogni modo, né uno né l’altra hanno confermato l’eventuale momento di difficoltà. Entrambi, inoltre, continuano a seguirsi su Instagram.

Questi gli unici indizi a disposizione degli investigatori social fino a questo punto. Nel frattempo, ieri sera, Alessandro si godeva tutto solo un bel film con qualche snack davanti alla tv. Nessuna traccia neanche nelle sue Stories della compagna Ida. Come si dice in questi casi: due indizi fanno una prova?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: già sfumato il profumo di nozze?

E pensare che fino a poco tempo fa si pensava addirittura che i due si sarebbero presto sposati. Già, perché la stessa Ida Platano aveva pubblicato via Instagram Stories un video dove si potevano vedere due fedi nuziali

Ad ogni modo, nonostante le loro buone intenzioni, è inutile negare che fossero in molti a pensare che la loro relazione non sarebbe stata destinata a durare più di tanto. Quando i due avevano deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi, infatti, Tina Cipollari si era scagliata duramente contro la coppia (alla disperata ricerca di visibilità facile?) sottolineando che non sarebbe poi durata più di tanto. Se la rottura dovesse essere confermata, beh, vorrebbe dire che Tina aveva proprio avuto l’occhio lungo.