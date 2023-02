UeD, Ida e Alessandro: il gesto parla di un matrimonio alle porte

Alessandro Vicinanza e Ida Platano si sposano? La domanda è più che lecita, alla luce delle ultime Instagram Stories pubblicate dalla nota dama del trono Over di Uomini e Donne, caricate online pochissime ore fa.

In mattinata, Ida ha pubblicato una Instagram Stories che per i fan della coppia è apparsa decisamente sospetta: nel video si possono infatti vedere due fedi con su scritto “lui e lei”, tutto questo mentre in sottofondo Ida ha scelto di aggiungere il brano Ti Sposerò perché di Eros Ramazzotti (e a corredo della Stories c’è anche l’immagine di un cuoricino bianco).

Nella Storia in bianco e nero subito precedente, invece, Ida e Alessandro si facevano vedere più innamorati che mai, impegnati in coccole, baci e carezze sul balcone di casa: in questo caso Ida Platano ha aggiunto al suo contenuto social la frase “Mi lasci addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe”.

Si tratta, ad ogni modo, di semplici contenuti social che potrebbero voler dire tutto e non voler dire niente. Ida Platano, d’altra parte, come molte altre sue colleghe di Uomini e Donne, è esperta nel far venire l’acquolina in bocca ai suoi follower con indizi social vari ed eventuali. Non ci sarebbe dunque da stupirsi se le fedi da lei mostrate nel video appartenessero ad un’altra coppia e se Ida le avesse fatte vedere solo per mostrare ai suoi follower quanto ama il suo attuale compagno. L’unica certezza, per l’appunto, è che la sua storia d’amore con Alessandro sta proseguendo a gonfie vele.

Vale la pena, a questo punto, ricordare che Ida Platano in passato una proposta di matrimonio l’aveva pure avuta: era stato l’ormai ex fidanzato Riccardo ad averle chiesto la mano, ma com’è noto del matrimonio non se sarebbe mai più parlato visto che alla fine i due si sono lasciati.

Ida e Alessandro: l’abbandono da Uomini e Donne e i dubbi degli hater

La coppia ha fatto molto discutere nelle scorse settimane per aver deciso, un po’ a sorpresa, di lasciare il programma insieme. Fin da subito, questa nuova coppia ha fatto storcere il naso ai più, compresi Gianni Sperti e Tina Cipollari: sono infatti in tanti gli hater della coppia, convinti che i due si siano scelti solo “per convenienza”.