Continua a regnare il caos a Uomini e Donne, dove una piccola parte della registrazione è stata tagliata. Si tratta del Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri si sono ritrovati faccia a faccia. Non tutti i telespettatori lo sanno, ma una scena è stata appunto tagliata. Le anticipazioni avevano già parlato di questo momento. Lorenzo Pugnaloni, che solitamente con il suo profilo Instagram rivela quanto accade nelle registrazioni, aveva anticipato che il momento molto probabilmente non sarebbe andato in onda.

Ebbene Armando e Riccardo sono arrivati alle mani. Secondo i dettagli svelati dalle anticipazioni di questa registrazione, altri presenti in studio pare siano anche dovuti intervenire per separarli. Questo non è andato in onda. Semplicemente il pubblico di Canale 5 ha visto Armando avvicinarsi a muso duro a Riccardo, il quale inizialmente gli ha chiesto di allontanarsi. Guarnieri, essendo che il collega è rimasto fermo nella sua posizione, si è alzato in piedi per affrontarlo.

Dopo di che, la puntata è andata avanti con Riccardo seduto nella postazione dei corteggiatori vicino a Maria De Filippi e Armando vicino all’uscita dello studio. Oltre questo, durante lo scontro, è stato possibile intuire che Guarnieri a UeD ha perso anche una rosa dalla sua giacca. Invece, Incarnato ha tolto direttamente l’indumento.

La redazione del programma ha preferito evitare di mandare in onda questa scena in cui Armando e Riccardo sono arrivati alle mani e hanno fatto anche bene. D’altronde non è proprio un bell’esempio. Vedendo Incarnato rivolgersi a Guarnieri chiedendogli scusa e dicendosi dispiaciuto, è arrivata la conferma che a iniziare lo scontro fisico potrebbe essere stato proprio lui.

Armando stesso ha ammesso di aver “peccato di aggressività”. I due cavalieri alla fine si sono dati la mano. Ma non è finito qui il caos all’interno dello studio di Canale 5, dove Aurora Tropea non ha trattenuto i suoi forti attacchi.

Uomini e Donne, Aurora Tropea non ha trattenuto il suo disappunto su Maria De Filippi

La puntata è andata avanti con Aurora Tropea, dopo quanto accaduto ieri. Gianni aveva avuto modo di ascoltare gli audio che Lucrezia Comanducci ha inviato ad Armando. Questi messaggi raccontano che Aurora l’ha contattata per chiederle di venire in studio e rivelare se c’è stata una frequentazione tra lei e Incarnato lontano dalle telecamere.

Gianni Sperti ha voluto vederci chiaro e ha accusato Aurora di fare le stesse cose per cui attacca Armando. Improvvisamente, però, la dama sembra non voler dare il suo cellulare all’opinionista per fargli scoprire la sua conversazione con Lucrezia. “Non sono obbligata”, ha dichiarato Aurora. Nel vedere ancora tentennamenti da parte della dama, Gianni si è sdraiato a terra sfinito.

Alla fine l’opinionista è riuscito ad ascoltare l’audio che Aurora ha inviato a Lucrezia e ha confermato quanto detto ieri. A questo punto, però, Sperti si è detto sicuro che sia giusto far sentire a tutti il messaggio. Ma la Tropea ha ammesso di voler prima riascoltarsi per decidere il da farsi. Il suo tentennamento continuo ha infastidito non poco i telespettatori e i presenti.

Litigando con Armando, Aurora si è lasciata sfuggire un attacco: “Fatti salvare il cu** da questa signora”. Maria ha compreso subito che con quel “signora” la dama si stava riferendo proprio a lei. Ma la conduttrice non si è scomposta e ha sorriso. Non solo, De Filippi ha spiegato perché sta spingendo tanto per scoprire cos’è accaduto con Lucrezia.

“Mi interessa perché se mai lui avesse avuto una storia con Lucrezia non sarebbe compatibile con ciò che richiede il programma. Non mi interessa cosa scrive Pamela sul web. Ma non ce l’ho con Pamela, mi sta pure simpatica. Aurora cosa ti ho detto? Le serate di Armando a me non interessano. Quando tu sei seduta lì, ti sembra che la redazione ci abbia creduto che tu hai parlato male? L’unica cosa che conta per questo programma è se Armando ha avuto una relazione con Lucrezia”

Maria ha fatto capire ad Aurora che può fare a meno di attaccare Armando sulle serate e su altre segnalazioni, in quanto al programma non interessa. L’unica cosa che può catturare l’attenzione della redazione è un’eventuale relazione fuori dagli studi. Finalmente Aurora, dopo un bel po’ di tempo, ha dato alla redazione la possibilità di ascoltare il famoso messaggio inviato a Lucrezia.

Laura Frenna, l’ex corteggiatrice oggi lavora per il programma, ha confermato che Aurora ha chiesto a Lucrezia di intervenire in studio qualora avesse avuto questa frequentazione segreta con Armando. E mentre c’è chi difende e chi attacca Incarnato fuori dagli studi, De Filippi ha inizialmente chiuso qui la questione.

Alla fine, però, si è capito che Dario, l’uomo con cui Aurora si stava conoscendo, non ha intenzione di continuare la frequentazione dopo quanto accaduto:

“Sono situazioni che secondo me vanno oltre quello che può essere il programma. Diffamare le persone… io l’ho subito, si ritorce contro chi non ha prove. Io non so Aurora come si sia comportata e neanche Armando. Prima di diffamare le persone o c’è una prova effettiva e reale o niente. Io l’ho subito nel momento più critico della mia vita. La cosa più importante sono le persone rimaste vicine a me”

Aurora è scoppiata in lacrime e Maria le ha suggerito di ballare con lui per avere un confronto più diretto. La dama, però, è andata avanti a dare spiegazioni dalla postazione del parterre e questo ha innervosito abbastanza la De Filippi:

“Io ti ho chiesto se vuoi ballare con lui. Dovresti andare da lui e non continuare a parlare con il microfono!”

A questo punto, Aurora si è alzata e ha ballato con Dario, che però pare essere rimasto nella sua posizione.

UeD, Lucrezia Comanducci interviene con un collegamento: Maria non accusa Aurora

Gianni è rimasto fermo con la testa alla questione Aurora-Armando, sebbene la puntata sia andata avanti con altri argomenti. Sperti ha così chiesto di poter chiamare Lucrezia e Maria gli ha dato il permesso di farlo. Ecco cosa ha rivelato inizialmente la Comanducci:

“Ho ricevuto un messaggio vocale dove mi chiede di dire che tra me e lui c’è stata una frequentazione fuori. Io ho detto a lei che questa cosa non era vera. Ogni tanto con Armando ci sentiamo. Lei voleva sapere se io e lui ci frequentavamo fuori dal programma. Così io le davo l’ok e lei poteva dirlo in programma”

Maria De Filippi, al contrario di Gianni, crede che da parte di Aurora ci sia stata solo una domanda. Certo, pensa che la reazione di Armando non sia poi così sbagliata, ma il programma non può di certo accusarla solo per una domanda.

“Fino a che Aurora fa una domanda, legittima o illegittima che sia, è diverso dal dire che lei le ha chiesto a Lucrezia di venire a dire una bugia. Non ha cercato di mistificare”

Il pubblico qui si è diviso in due. C’è chi crede che Aurora abbia comunque sbagliato a cercare un modo per incastrare Armando. C’è, invece, chi pensa che alla fine non abbia fatto nulla di male. In tutto questo, qualcuno fa notare che se Lucrezia avesse avuto del risentimento nei confronti di Armando avrebbe potuto raccontare una cosa per un’altra dopo essere stata contattata da Aurora.

“Una frequentazione fuori non c’è mai stata”, ha ribadito l’ex dama, che si trova fuori Italia. “Siccome sta succedendo un casino mi ha chiesto se può dire che tra noi c’è stata una frequentazione nel 2021. Io le ho detto no, perché non è stato così”, ha precisato ancora Lucrezia su domanda di Tina Cipollari.