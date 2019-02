Uomini e Donne, Riccardo e Ida tornano insieme? Dopo il Trono Over lui spiazza

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano insieme a Uomini e Donne?

Davvero difficile dire cosa succederà tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne: torneranno insieme oppure la loro storia d’amore è finita per sempre? Forse non tutti si aspettavano che saremmo tornati a parlare di questa coppia, visto quanto accaduto durante e dopo Temptation Island, ma il programma di Maria De Filippi e i suoi protagonisti – si sa – riescono sempre a sorprenderci. Sapevamo in realtà che Ida Platano provasse ancora dei sentimenti fortissimi per il più freddo Riccardo Guarnieri ma da lì a pensare che si sarebbe fatta avanti il passo era tutt’altro che breve. Le ultime anticipazioni diffuse su Uomini e Donne tramite Witty fanno però intendere proprio questo, e cioè che lei si siederà dinanzi a lui per chiedergli di riprovarci.

I post di Riccardo che spiazzano: “#seguociochemirendefelice”

Non sappiamo come siano andate le cose effettivamente ma è certo che Riccardo sa come stuzzicare l’appetito dei fan più curiosi e dei gossippari più pettegoli; difatti su Instagram ha pubblicato circa un giorno fa un post con questo commento: “Nessuno ha detto che sarebbe stato facile ma sicuramente ne vale la pena, sempre”. Questo commento ha ovviamente scatenato i telespettatori di Uomini e Donne che oggi hanno visto la puntata: sono stati in tanti infatti a chiedergli di tornare insieme e di dare al loro rapporto un’altra possibilità. Tra le sue Instagram stories Riccardo ha poi pubblicato circa dieci ore fa, cioè prima della messa in onda della puntata di oggi, la stessa foto con un tag molto esplicito, cioè #seguociochemirendefelice. Non sappiamo a cosa abbia voluto far riferimento ma non è da escludere che Riccardo abbia voluto chiarire con Ida.

Il futuro di Ida e Riccardo: insieme o è un vero addio?

Al momento siamo tutti presi dal Trono Classico: c’è stata un’esterna inedita di Ivan Gonzalez che ci ha davvero spiazzato, il comportamento di Andrea Dal Corso prima della scelta è tutt’altro che rassicurante e le lacrime di Lorenzo Riccardi ancora non andate in onda sorprenderanno senz’altro tutti. Con Ida e Riccardo però si apre un’interessante parentesi nel Trono Over e siamo proprio curiosi di scoprire come andrà a finire. Lui oggi con questi post ci ha spiazzato: dite che continuerà a farlo con le decisioni che prenderà prossimamente? Ida e Riccardo torneranno insieme secondo voi? Noi vi terremo il più possibile aggiornati!