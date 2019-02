Uomini e Donne gossip, esterna inedita spiazza Ivan: “Arrivata nel momento giusto”

Gossip Uomini e Donne, l’esterna inedita di Ivan e Alice

L’esterna inedita che non è stata mandata in onda a Uomini e Donne ha come protagonisti Ivan e Alice, una delle corteggiatrici del tronista che pur non essendosi fatta notare in puntata ha saputo conquistarlo fuori dagli studi Elios. “Non sapevo che avessi un fisico così”, in questo modo il tronista ha commentato un’esibizione bollente della ragazza che però ha parlato anche di sé stessa, delle sue passioni e della sua vita. All’inizio insomma sembrava fosse la classica uscita basata sull’attrazione fisica ma dopo si è rivelata essere tutt’altro. “Non mi spaventa il fatto che tu abbia dei percossi avviati”, questa una delle frasi di Alice che ha colpito Ivan.

UeD, Ivan sorprende prima della scelta: “Sono in costante cambiamento”

“Secondo me sei arrivata nel momento giusto”, ha risposto lui, ignaro del fatto che ben presto avrebbe assistito a un colpo di scena nel suo trono che nessuno avrebbe mai immaginato. Alice è andata giù pesante soprattutto su Sonia: “Per me tranquilla è una cosa, moscia e con poco carattere è un’altra”. L’argomento non è stata Sonia tuttavia ma quanto la corteggiatrice desideri conquistarlo: “Se io faccio una cosa faccio di tutto per prendermela”, queste le sue parole. “Certo, sono in costante cambiamento”, ha risposto Ivan. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso perché il tronista ha chiesto di rivederla dopo due giorni.

Uomini e Donne anticipazioni, quale futuro per il trono di Ivan?

“Sicuramente – questa volta Alice ha parlato di Natalia – c’è attrazione fisica tra di voi. Si vede solo quello. Nel modo in cui dice alcune cose effettivamente è piccola”. “Questo è il dubbio che avevo”, ha controbattuto Ivan ammettendo le sue perplessità su Natalia ma senza fossilizzarsi su di lei. Il tronista infatti ha chiesto alla corteggiatrice di aprirsi e raccontarsi. “Non voglio rifare degli errori – queste le parole della ragazza – che ho visto con i miei occhi. Ho vissuto delle cose che io in prima persona non voglio assolutamente rivivere” . “Mi fa piacere che ti stai aprendo così”, questa la risposta del tronista. E pensare che in un’altra esterna inedita la scelta sembrava vicinissima. Cosa deciderà di fare Ivan alla fine? Teresa sembra aver scelto nonostante gli ultimi movimenti social di Andrea, ma lo spagnolo ci sembra ancora in alto mare!