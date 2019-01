Anticipazioni Trono Classico, colpo di scena: Natalia corteggia Andrea, Ivan furioso

Uomini e Donne anticipazioni: Natalia cambia tronista

Ci stiamo avvicinando alle scelte e il trono di Ivan sembra ormai arrivato a una svolta clamorosa se pensate che stando alle anticipazioni sul Trono Classico pubblicate da NewsUeD Natalia Paragoni ha cambiato tronista. Dite che si tratta di una scelta momentanea e che presto ritornerà dal suo bel Gonzalez? Sembra proprio di no, e a confermarlo è stata proprio la risposta della corteggiatrice a una domanda molto chiara di Maria De Filippi. Ivan sembra non aver gradito per niente il comportamento di Natalia, anche perché è un cambio di rotta avvenuto in prossimità della scelta e soprattutto di Uomini e Donne di sera. Come si regolerà adesso la produzione, visto che le puntate dovevano essere tre e una di queste doveva essere dedicata anche allo spagnolo? Chissà.

Trono Classico anticipazioni: Ivan “schi*ato” nell’ultima registrazione

Nell’ultima registrazione Ivan aveva dato di matto per quanto fatto da Natalia e a un certo punto è stata Maria a calmarlo facendogli notare come la ragazza le sembrasse sincera. Non osiamo neanche immaginare cosa abbia pensato il tronista quando ha assistito al cambiamento della Paragoni, anche se qualcosa doveva aspettarselo; in esterna infatti Ivan aveva deciso di portare sia Sonia sia Silvia sia Natalia ma dopo aver appreso che quest’ultima sarebbe uscita con Andrea Zelletta non l’ha portata più fuori. Una serie di atteggiamenti insomma potrebbe aver spinto la Paragoni a cambiare preda e a buttarsi tra le braccia di Andrea che infatti in esterna è riuscito a sedurla, come apprendiamo dal Vicolo delle News. Quest’ultimo sottolinea proprio che Ivan era “schi*ato per il dietro-front di lei”.

Il bacio di Sonia e Ivan: la conoscenza continua alla grande

Intanto continua la conoscenza con Sonia Pattarino che in esterna ha fatto ascoltare una canzone al tronista e ha ripercorso con lui tutti i momenti passati assieme. La ragazza gli ha fatto notare che a lei piace moltissimo anche se l’ultima volta in puntata ha davvero esagerato. In un’uscita che non è mai andata in onda Ivan sembrava aver già fatto la sua scelta e dopo oggi non possiamo che esserne certi: a meno che non volesse uscire solo dal programma, ma ne dubitiamo, Ivan deciderà di conoscere fuori proprio Sonia che ha anche baciato in esterna.

Anticipazioni Trono Classico: Maria stuzzica Natalia ma lei è convinta, quale futuro per Ivan?

Alla domanda di Maria sull’eventuale fastidio per questo bacio Natalia ha risposto “no”, confermando quindi che la scelta di corteggiare Andrea non è stata frutto di una ripicca. Cosa succederà nel Trono Classico dopo queste anticipazioni? Siamo tutti curiosi della scelta di Teresa dopo gli strani movimenti social di Andrea; anche il trono di Ivan però sta diventando interessante. Quali sono le vostre previsioni? Secondo voi Ivan continuerà a corteggiare Natalia cercando di riportarla a sé oppure comunicherà a Maria che potrebbe anche non scegliere? Continuate a seguirci perché vi aggiorneremo su ogni movimento sospetto!