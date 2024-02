Uomini e Donne: racconti discordanti e stranezze, Maria spiazzata

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne siedono al centro studio Gianluca con Cristina e Maura. La Tenuta spiega di essersi trovata bene con il cavaliere, da cui però non si sente attratta. Per la dama è inutile andare avanti. Tina Cipollari si scaglia contro Cristina, la quale ribadisce che Gianluca non la incuriosisce. Per lei arriva Rocco, un ragazzo che vorrebbe conoscerla. Neanche lui la colpisce e così decide di non iniziare la conoscenza.

Intanto, Maura racconta che per lei il fatto che lui sia uscito con Cristina è stata una doccia fredda. Il cavaliere dichiara, invece, di essere stato chiaro con entrambe. I due si ritrovano a fare due versioni completamente diverse. Maura afferma convinta che Gianluca le aveva raccontato che sarebbe uscito da solo. Invece, lui dichiara l’esatto contrario. Tina crede che dentro il programmi molti cerchino “la virgola” per creare questioni.

“Non è una virgola”, fa invece notare Maria De Filippi. Maura spiega che le ha dato fastidio questa situazione. Lui ribadisce di averla tenuta informata e Maria crede, a questo punto, che non si siano capiti. “Hai fatto un giro di parole, dicendo che andavi a un concerto con un amico di Cristina e che mi avresti mandato una foto, mai avuta”, racconta Maura. “Eh beh!”, replica De Filippi.

Maria poi ironizzando chiede a Gianluca se vorrebbe ballare con Cristina e lui risponde di sì. “Oh ma sei scemo?! Il stavo scherzando”, afferma perplessa la padrona di casa. A questo punto, Gianluca dichiara che anche lui ha risposto ironicamente. Il pubblico a casa resta perplesso di fronte a questa situazione alquanto ambigua.

Uomini e Donne: Diego Tavani stronca Ernesto, le stranezze con Asmaa

Un’altra situazione ambigua vede protagonisti Diego Tavani e Asmaa. Il cavaliere si è innervosito quando si è conclusa la registrazione precedente dopo aver visto la dama seduta a fianco a Ernesto Russo, che intanto stava parlando con Cristina Tenuta. A detta di Diego, Asmaa si sarebbe dovuta alzare da lì e togliersi da quella situazione.

“Perché queste prigonie mentali? Non ha fatto niente di male!”, tuona Ernesto. Diego, però, non ci sta e replica: “Mettiamoci a fare yoga, mettiamoci col gong. A Roma tutto sto tempo per la mediazione non ce l’abbiamo”. Tavani sbotta così e il pubblico da casa applaude, in quanto ultimamente l’atteggiamento di Ernesto non piace molto.

“Una piange per lui, l’altra aspetta i suoi tempi. Io ho sbagliato tutto”, tuona ancora Diego, il quale si è infastidito per la vicinanza in studio tra Asmaa ed Ernesto in quella registrazione. Tavani accusa poi la dama di non aver mai avuto iniziativa con le telefonate. “Tu sei furbo”, replica lei. E anche qui le cose diventano abbastanza strane.

Anche qui deve intervenire Maria De Filippi, cercando di rimettere le cose al proprio posto. Diego, però, è ormai convinto che da parte di Asmaa non ci sia tutto questo interesse. Lei ribatte dichiarando che, in realtà, ha sempre cercato di essere presente e di rispondere alle sue telefonate, tranne quando dedicava del tempo suo figlio.

Interviene anche Ida Platano, che prende le difese di Diego. Maria sembra non capirci più nulla e chiede a Diego cosa vorrebbe fare. Il cavaliere continuerebbe la conoscenza, mentre per Asmaa può finire qui.

Uomini e Donne: Brando ancora in alto mare, Raffaella in lacrime

Brando va avanti con il suo percorso, ancora in alto mare. Infatti, non ha annunciato la scelta. Il tronista oggi ammette che le esterne con Beatriz gli stanno permettendo di avere ulteriori risposte. Inoltre, precisa che la sua preferenza sta crescendo. Tenendo conto del fatto che i due hanno trascorso una bella esterna in serenità, sembra proprio che la preferenza di Brando sia per Beatriz.

Il pubblico ormai è convinto da tanto tempo che il tronista stia solo aspettando di avere da lei delle conferme per scegliere. Raffaella, dietro le quinte, vedendo l’esterna scoppia a piangere. La corteggiatrice in studio ammette di non reggere più questa situazione, in cui Brando sta solo cercando di capire Beatriz.

Lui proprio non comprende, tanto che replica dicendo di voler avere delle sicurezze e di avere le sue tempistiche. Il tronista vorrebbe uscire con una scelta sicura. Eppure dopo tutti questi mesi è chiaro ormai che Brando abbia una scelta e che questo suo percorso stia facendo solo soffrire Raffaella.

Quest’ultima confessa che da parte sua c’è un sentimento e che ormai ci sta male. Le anticipazioni della registrazione di ieri di UeD segnalano che la situazione non è migliorata dopo la puntata di oggi. Brando è ancora in bilico e nelle prossime puntate si ritrova a lasciare lo studio dopo un acceso scontro con le sue corteggiatrici, ormai stanche. Dopo una piccola discussione, il blocco viene chiuso da Maria De Filippi e Brando balla con Raffaella.