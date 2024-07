UeD, torna un amato volto del Trono Over: “È di nuovo single”

Interessanti anticipazioni per la nuova edizione di Uomini e Donne. Mancano circa due mesi e il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5. Le prime registrazioni sono previste per il 28 e il 29 agosto, il che significa che tra poche settimane scopriremo chi saranno i protagonisti della nuova edizione dell’amato programma. Per ora, non si hanno notizie su chi saranno i prossimi tronisti. D’altro canto, però, sembra certo il ritorno della maggior parte delle dame e dei cavalieri conosciuti, tra cui Gemma Galgani. Non solo, riguardo il Trono Over sembrerebbe esserci una sorprendente novità.

Stando a quanto svelato da Amedeo Venza nelle sue storie Instagram, un amato volto del Trono Over potrebbe tornare a sedersi nel parterre dei cavalieri. Di chi si tratta? Di Francesco, il simpatico signore protagonista di diverse scenette che hanno fatto divertire per anni il pubblico in studio e a casa. Era il 2015 quando Francesco entrò a far parte del parterre del Trono Over, diventando uno dei personaggi più amati dai fedeli telespettatori del dating show.

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Francesco ha conosciuto diverse donne. Tuttavia, aveva sempre problemi con loro, dando vita a indimenticabili litigi in dialetto a centro studio, che ancora oggi sono virali sul web. Ad un certo punto, abbandonò improvvisamente la trasmissione, raccontando di aver conosciuto una donna durante una delle sue uscite di ballo e di essersene innamorato. L’ex cavaliere mantenne sempre un buon rapporto con la redazione, tanto che circa due anni fa, andò come ospite nel programma proprio insieme ad Antonietta per raccontare del loro amore.

A distanza di tempo, però, pare che i due si siano lasciati. La notizia pare essere arrivata in fretta alla redazione di Uomini e Donne, che lo avrebbe ricontattato per tornare a far parte della trasmissione. Amedeo Venza ha infatti anticipato che Francesco tornerà a settembre nel parterre dopo tanti anni, per la gioia di tutti i telespettatori. Chiaramente, bisogna sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni e che bisognerà attendere le prime registrazioni per scoprire se Francesco farà veramente di nuovo parte del dating show.