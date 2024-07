Uomini e Donne prime anticipazioni: chi ci sarà e chi può tornare

Arrivano le prime indiscrezioni sulle registrazioni della prossima edizione di Uomini e Donne. Tra meno di due mesi tornerà in onda il dating show di Maria De Filippi tanto amato dal pubblico di Canale 5, da sempre affezionato alle vicende del Trono Classico e del Trono Over. A svelare le prime indiscrezioni ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni su Instagram. L’esperto di gossip legati al programma di Maria De Filippi ha innanzitutto rivelato quali potrebbero essere le date in cui verranno registrate le prime puntate. Va precisato che le registrazioni inizieranno ad agosto, ma gli appuntamenti andranno in onda solo a settembre.

Queen Mary è pronta a tornare sulla famosa scalinata dello studio di Canale 5 per condurre una delle trasmissioni più amate in Italia e, stando a quanto riporta Pugnaloni, sarà presente anche Filippo Bisciglia. Nelle prime registrazioni, il conduttore di Temptation Island entrerà nello studio insieme alle coppie che ha guidato durante l’edizione estiva. Non solo, proprio a settembre prenderà inizio un’altra stagione del reality show delle tentazioni, con altri partecipanti. Intanto, quelli che hanno affrontato il viaggio nei sentimenti questa estate avranno un confronto nello studio di UeD, in presenza o no di tentatori/tentatrici.

Ovviamente, le prime registrazioni, che probabilmente verranno svolte il 28 e il 29 agosto, non saranno incentrate su Temptation Island. Al centro della scena ci saranno comunque i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. In particolare, come accade in ogni edizione, verranno presentati i nuovi tronisti. Non si sa, al momento, chi saranno i volti che siederanno sui famosi Troni del programma di Maria De Filippi. Spesso capita che la redazione e la conduttrice decidano di dare questa possibilità a nomi già noti in TV, come ad esempio ex corteggiatori/corteggiatrici.

Non solo, c’è anche da tenere conto che potrebbero diventare tronisti volti del reality show delle tentazioni e altri totalmente sconosciuti. Non è noto, attualmente, il numero delle persone che saliranno sul Trono. Inoltre, va considerato che potrebbe esserci la possibilità di vedere nomi del Trono Over sedere su quei Troni, dopo il percorso fatto da Ida Platano. E a proposito dell’ex tronista siciliana, potrebbe tornare a rimettersi in gioco.

La sua esperienza non è andata a buon fine e si è ritrovata a non fare la famosa scelta da tronista. Intanto, altri suoi ‘colleghi’ torneranno a sedere nel parterre Over, tra dame e cavalieri già conosciuti, come Gemma Galgani. Potrebbero tornare in studio volti Over che il pubblico ha conosciuto con la scorsa edizione e negli anni passati. Ad esempio, si attende ancora il ritorno di Armando Incarnato, il quale nei mesi scorsi ha fatto sentire la sua assenza in quello studio. Di sicuro, non saranno presenti nel parterre Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che si stanno godendo la loro relazione.

Ovviamente, ci sarà spazio anche per i nuovi volti, che il pubblico di Canale 5 conoscerà con le puntate che inizieranno ad andare in onda a settembre. Non resta che attendere per scoprire quali sorprese riserverà la redazione ai suoi fedeli telespettatori.