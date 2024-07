UeD, addio al cavaliere più amato: non tornerà (rumor)

Uno dei cavalieri più amati, anzi, quello più amato in assoluto dal pubblico di Uomini e Donne ha deciso di lasciare il programma e di non tornare a settembre come di consueto. Tra pochi mesi ricomincerà il dating show di Maria De Filippi, con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari schierati in prima linea a commentare tutte le dinamiche del centro studio. Quest’anno, però, ci sono molti “forse” rispetto al rientro di alcune dame e ai cavalieri. Ad esempio, pare che Gemma Galgani non rientrerà più nel parterre femminile, dato che nell’ultimo periodo è stata beccata a Torino insieme a Pietro, che era venuto a corteggiarla lo scorso maggio.

Questi, però, restano solo rumor, ed è assai improbabile pensare di non rivederla più, anche se lo scorso anno è rimasta parecchio all’angolo e non sono mancati gli screzi con queen Mary, che più volte le ha fatto capire – con la sua solita eleganza – di crescere un po’. Oltre a Gemma, tanti altri hanno fatto la storia del programma, a partire dalla leggendaria coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano, fino ad arrivare a Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza, che oggi stanno ancora insieme.

Uomini e Donne 2024, l’indiscrezione: “Non tornerà a settembre”

Una notizia lanciata da Today ha fatto sapere che da settembre potremmo non rivedere Alessandro Rausa, l’amatissimo cavaliere di 93 anni, che nella scorsa stagione si è innamorato di Maria Teresa formando coppia fissa. All’epoca, la De Filippi non ha voluto farlo uscire dal programma anche se era fidanzato, e gli ha permesso di restare in studio con la sua amata. Alessandro Rausa ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori grazie ai suoi modi garbati e alla gentilezza.

Ebbene, pare che quest’anno non lo rivedremo seduto come al solito tra i cavalieri del trono Over di Uomini e Donne, anche se i motivi sono ancora sconosciuti. Si potrebbe ipotizzare ad un periodo di riposo data l’età, oppure ad una scelta di vita differente, lontano dalle telecamere insieme a Maria Teresa. Sicuramente, però, passerà a salutare ancora il suo affezionato pubblico, i cavalieri e le dame con cui ha legato maggiormente e Maria De Filippi.