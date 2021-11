“Gemma Galgani, sveglia!”, l’epica gaffe della dama su Claudio Sona

“Nessuno è come te. Buon compleanno”. Questa la dedica al miele che Claudio Sona, ex tronista gay di Uomini e Donne, ha riservato sui social al suo fidanzato, Nicholas Cornia. Il post è stato subito preso d’assalto dai fan del veronese che si sono accodati nel fare gli auguri a Cornia. Tra i commenti ne è spuntato uno curioso a firma di Gemma Galgani, storica dama del Trono Over del dating show di Canale Cinque. La torinese è cascata in una gaffe epica, facendo sentiti auguri a Claudio. Ma come? Sona mica compie gli anni il 29 settembre 1987? Esatto! Evidentemente Gemma ha fatto confusione. I fan hanno subito notato lo scivolone, non perdendo l’occasione di fare ironia.

“Sveglia Gemma, non è il compleanno di Claudio“, hanno scritto diversi utenti. Al momento la dama non ha provveduto a ‘correggere’ il tiro sul commento e gli sbeffeggiamenti continuano. Certo la Galgani non è la prima né l’ultima a scivolare su una simile buccia di banana. Magari, consiglio valido per tutti coloro che bazzicano sui social, prima di scrivere qualcosa sulle piattaforme web, sarebbe bene pensarci e documentarsi un pochino di più, altrimenti si rischiano figuracce. Ma soprattutto si dà la sensazione che commenti che all’apparenza sembrano assai sentiti, forse poi non lo sono così tanto.

Claudio Sona, la storica con Nicholas Cornia

L’ex tronista UeD si è legato a Nicholas Cornia nell’ottobre 2020. Sona è salito alla ribalta della cronaca rosa per aver partecipato a Uomini e Donne, scegliendo Mario Serpa. Anche Nicholas non è nuovo al gossip: in passato è stato fidanzato con Gabriele Esposito, ex apprezzato ballerino di Amici di Maria De Filippi 15 e Amici Speciali.

Uomini e Donne: Gemma Galgani colpita dal Covid, come sta

Gemma Galgani è stata infettata dal Covid. Lo si è appreso dalle anticipazioni relative alle registrazioni di Uomini e Donne trapelate pochi giorni fa. La dama torinese attualmente si troverebbe in quarantena. Le sue condizioni di salute sarebbero buone tanto che avrebbe comunque partecipato al Trono Over da remoto, in attesa di immunizzarsi e poter far rientro in studio.