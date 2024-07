UeD, Roberta di Padua: foto alla pancia e frase sibillina. Ci siamo?

La storia tra Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza continua tra alti e bassi. Sembra superata la crisi che i due hanno avuto gli scorsi mesi. Una crisi alquanto sospetta. Tanto che alcuni hanno persino ipotizzato fosse legata alla possibilità di partecipare a Temptation Island. Sta di fatto che la crisi è passata e che i due trascorrono serenamente l’estate. Tra mini vacanze e gite al mare di Gaeta non mancano foto e storie a testimoniare la ritrovata felicità. In una recente storia di Roberta il popolo di Instagram ha notato un particolare sospetto. Infatti l’ex dama del trono over ha postato una foto di lei al mare in costume con in braccio una cagnolina. La foto è accompagnata da una frase che la rende ancora più sospetta.

“Ci siamo tutti ma proprio tutti” con tanto di cuoricino finale, è la frase che scrive Roberta sulla foto. E mostra la sua pancia coperta dalla peluria del cucciolo che tiene in braccio. Chiaramente l’ipotesi che possa esserci un sottinteso non tarda ad arrivare. Infatti c’è chi ha subito sospettato che Roberta possa aver lasciato intendere qualcos’altro. Che Alessandro abbia sempre desiderato un figlio è cosa nota. Anche durante l’intervista di Verissimo lui ha sempre dichiarato di volerne uno. Roberta, dal canto suo, ha già un bimbo ma anche lei non nasconde il desiderio di una nuova maternità. I fan di Uomini & Donne non aspetterebbero altro. Chi segue la coppia da sempre sarebbe felice di accompagnarli in questo bellissimo percorso.

Roberta e Alessandro: tutti sperano nel lieto fine

Già perché dopo un inizio così complicato sarebbe bello vedere la coppia di Uomini e Donne coronare il loro sogno. Inoltre l’evento darebbe nuova fiducia al pubblico del programma della De Filippi. Infatti ultimamente molte critiche hanno riguardato il fatto che i personaggi siano sempre poco sinceri. Si critica principalmente il fatto che il loro scopo sia quello di farsi pubblicità. Ida, Cristina, Armando e co. sfruttano la visibilità per poi avere un tornaconto personale. Non è il caso di Roberta che ha un suo lavoro chiaro e che si limita a poche sponsorizzazioni. Per altri personaggi però resta un’ incognita capire che genere di mestiere facciano.

Per ora la foto resta lì e i due non hanno mostrato altri eventuali indizi. Se fosse così sappiamo che presto la notizia uscirebbe fuori. Sappiamo anche che, essendo entrambi molto social, farebbero una comunicazione congiunta sui loro profili. Intanto noi aspettiamo di vedere l’evoluzione di questa storia. Ma speriamo vivamente di non trovarli a settembre seduti ai lati della De Filippi alla ricerca di un ennesimo nuovo “amore”.