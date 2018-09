Uomini e Donne oggi: Barbara tra Ida e Riccardo, ritorno inaspettato

Oggi Uomini e Donne: Ida e Riccardo in studio, Barbara terzo incomodo? Nino torna al Trono Over

Oggi, 18 Settembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo la lunga e dura lite tra Gemma Galgani e Barbara De Santi, è il momento di far entrare in studio Ida e Riccardo. La coppia di Temptation Island continua ad avere problemi. Dopo essere usciti insieme dall’Isola delle tentazione, i due non hanno mai smesso di discutere. Questa volta, oltre a tornare a parlare della tentatrice Stefani, si intromette anche Barbara De Santi. La dama rivela di aver inviato un messaggio all’ex cavaliere del parterre maschile. In ogni caso, la donna dice di non aver mai ricevuto una risposta. La Platano non le crede, anche perché racconta che il suo uomo le ha raccontato di averle risposto.

Il confronto tra Ida e Riccardo va avanti a lungo, finché la Platano non si infuria definitivamente e lascia lo studio. Guarnieri la insegue dietro le quinte e la discussione prosegue al di fuori dello studio. Mara De Filippi annuncio che la redazione ha deciso di riaccogliere nel parterre maschile un ex cavaliere. Come Barbara De Santi, anche Nino Castanotto è tornato single. Lui è noto al pubblico del Trono Over per la sua tormentata conoscenza con Anna Tedesco. Ora, il siciliano è pronto a rimettersi in gioco e a provare a conoscere nuove donne. Nino ha avuto svariati battibecchi con Gianni Sperti. Quest’ultimo pare però aver deposto l’ascia da guerra, tant’è che rivela a Castanotto di credere di aver fatto male a non credergli in passato.

Uomini e Donne, Trono Over: puntata ricca di colpi di scena

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ne vedremo delle belle. Il ritorno di Barbara De Santi sembra promettere molto bene. La dama è tornata più carica che mai e ha già tirato fuori gli artigli. Non mancheranno assolutamente le liti con Gemma Galgani!