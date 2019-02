Uomini e Donne oggi, Lorenzo e Nicolò: scambio messaggi durante scelta

Lorenzo e Nicolò, messaggi Whatsapp dopo la scelta: cosa si sono detti?

Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari continuano a essere grandi amici. Durante la scelta, i due ragazzi si sono scambiati una serie di messaggi su Whatsapp a conferma, questo, che il loro rapporto non si è incrinato, come qualcuno ha insinuato negli ultimi giorni: “Meno cavolate, please – ha scritto Nicolò su Instagram –. Il fatto che non abbiamo fatto storie insieme in questi mesi non vuol dire che non siamo più amici. L’amicizia non va vissuta sui social ma nella vita vera”. Durante la chiacchierata virtuale, Nicolò gli chiede di voler fare presto la conoscenza di Claudia Dionigi: “Ma quanto torni? Io sto bene, dai. Sono felice di essere tornato. Da stasera sei un uomo libero di uscire! La segregazione in casa è finita. Ci dovrai presentare la scelta, mi raccomando”.

Uomini e Donne oggi, l’augurio di Nicolò a Lorenzo

Nelle ultime ore è emersa anche la notizia di un rapporto speciale tra Lorenzo e un’ex tronista di Uomini e Donne che ha fatto molto chiacchierare… Nicolò si è emozionato molto durante la scelta di Lorenzo Riccardi: “Vedere Lorenzo così emozionato e vederlo felice mi ha fatto davvero commuovere. Lui è una persona speciale e penso che Claudia possa renderlo felice”. Ma c’è un personaggio famoso convinto che Lorenzo e Claudia si lasceranno molto presto. Come sarà davvero il loro futuro?

Lorenzo e Claudia dureranno? News Uomini e Donne

Lorenzo e Nicolò si vedranno molto presto. Anche se c’è chi vorrebbe vedere molto presto insieme Luca Daffrè e Teresa Langella dopo l’ultimo messaggio che ha scritto l’ex corteggiatore! Le anticipazioni di Uomini e Donne e gli ultimi gossip ci permetteranno di capire quali saranno le prossime decisioni dei protagonisti di quest’ultima stagione del dating show di Canale 5.