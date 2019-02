Uomini e Donne, Luca Daffrè dopo Teresa: “Ci credo ancora” (Foto)

Teresa Langella e Luca Daffrè dopo la scelta: qual è il loro rapporto?

Sappiamo tutti com’è andata a finire la scelta di Teresa Langella. Male! Andrea Dal Corso le ha detto “no” e l’ex tronista di Uomini e Donne è dovuta ritornare a casa da single. Era convinta che fosse un “sì” e invece ha avuto una doccia freccia. Molti, invece, erano convinti che Andrew non avrebbe voluto una storia con lei. Tra questi c’è Luca Daffrè? L’ex corteggiatore non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, preferendo pubblicare delle foto e dei commenti simpatici sull’amore. Ieri ha incontrato Cecilia e Ignazio – coi quali sembra avere proprio un ottimo rapporto – e ha scattato una foto che ha scatenato tutti i suoi fan, che avrebbero tanto voluto vederlo nel giorno della scelta del Serale di Uomini e Donne.

Uomini e Donne oggi, Luca Daffrè parla d’amore

Come potrete ben vedere nella foto d’apertura di questo post, mentre Ignazio e Cecilia si lasciano andare a un lungo bacio, Luca si consola bevendo del vino… ma crede ancora nell’amore! Ecco cosa ha scritto: “Io ci credo ancora”. Non vuole riprovarci con Teresa Langella, anche se molti gli hanno consigliato – ora che è fuori dal programma televisivo – di farsi avanti. Luca non sembra interessato a far funzionare un rapporto che non è mai funzionato. C’è invece qualcuno che non crede molto nell’amore tra Lorenzo e Claudia: secondo un personaggio famoso si lasceranno molto presto.

Teresa Langella news: cosa è successo dopo la scelta di Uomini e Donne?

Teresa Langella e Luca Daffrè non ci riproveranno. Anche perché, per l’ex tronista, non sarà proprio facile dimenticare Andrea dopo la batosta ricevuta… Andrea che comunque ha ricevuto un mare di critiche! Ma le news di Uomini e Donne riguardano anche il rapporto speciale tra Lorenzo Riccardi e una ex tronista… sapevate di questo o eravate all’oscuro di tutto?