Uomini e Donne news, ancora critiche per Andrea Dal Corso: “Meschino”

Uomini e Donne news, Lidia Vella contro Andrea Dal Corso: nuovi attacchi dopo la scelta di Teresa Langella

Ancora critiche ad Andrea Dal Corso dopo la puntata serale di Uomini e Donne andata in onda ieri. Il pubblico affezionato al programma, dopo il suo no a Teresa Langella, si è letteralmente rivoltato contro il corteggiatore in queste ore. Durante Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio tutti i sabato pomeriggio), a dire la sua su questa faccenda è stata oggi Lidia Vella. L’ex gieffina, che nella sua rubrica settimanale commenta spesso i fatti più chiacchierati del momento, ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua. Cosa pensa Lidia di Andrea Dal Corso? “A me lui non è mai piaciuto, fisicamente non è il mio tipo ma non mi piace neanche come persona. Non mi è piaciuto neanche a Temptation Island quando tutti lo vedevano come l’uomo perfetto. C’ho visto lungo” ha risposto schietta.

Il no a Teresa Langella? “Io l’avevo previsto già il primo giorno in cui lui è sceso a Uomini e Donne. Lui è uno che ambisce al Trono” ha poi aggiunto Lidia Vella. Una cosa che proprio non le è andata giù ieri sera, inoltre, è stato il modo in cui Andrea ha voluto in qualche modo giustificare il suo ‘no’, ovvero rifacendosi alle parole del padre per sottolineare quanto lui e Teresa fossero diversi. “Ha preso la palla al balzo, l’ha usato un po’ come scusa” ha difatti affermato la Vella. “Più che dare spiegazioni al padre doveva dare spiegazioni a lei. Questa è stata la prova che lui voleva solo prenderla in giro, e voleva continuare anche dopo una volta uscito dal programma”.

Uomini e Donne, ancora critiche ad Andrea Dal Corso dopo il no a Teresa Langella: “È stato meschino”

“Andrea ha dimostrato ancora una volta che voleva essere lui il protagonista, in prima serata. Poteva andarsene prima, molto prima. Io l’ho trovato meschino, un comportamento meschino” ha in fine asserito Lidia Vella durante il suo intervento in Radio. Intanto però, mentre i telespettatori di Uomini e Donne attivi sul web continuano a infierire contro di lui (come la stessa Giulia De Lellis), Andrea Dal Corso si è chiuso nel silenzio più assoluto. Nessun intervento o post sui social è stato pubblicato dal corteggiatore (né ieri e né oggi).