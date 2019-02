Giulia De Lellis furiosa con Andrea Dal Corso: “Non mi piaceva, ma chi te crede”

Giulia De Lellis attacca Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne La scelta

Stasera, venerdì 15 febbraio, è andata in onda la scelta di Teresa a Uomini e Donne di sera. Ad accompagnarla verso la scelta c’era anche Giulia De Lellis, che le ha anche trovato il vestito adatto per la festa. Una festa che, purtroppo, non è andata affatto bene. Questo almeno dal punto di vista del programma, perché secondo Giulia non poteva andare meglio di così. Sì, insomma, subito dopo la puntata la De Lellis ha attaccato Andrea Del Corso e non gliele ha mandate a dire. Secondo l’influencer, a Teresa è andata molto meglio così, prendendosi un ‘no’ come risposta, rispetto al fidanzarsi con Andrea.

Uomini e Donne, Andrea dice ‘no’ a Teresa: il commento di Giulia De Lellis

Dello stesso parere di Giulia è stato anche il papà di Teresa, che sperava in un ‘no’ di Andrea. Ma veniamo all’attacco di Giulia verso Andrea, giunto tramite delle Instagram stories in cui ha commentato l’accaduto: “Ebbene sì ragazze, è successo veramente. Testimone io che ero lì. Lui non ha avuto neanche un minimo di rispetto, ma non solo per lei. Per la sua famiglia, per le persone che hanno lavorato per loro. Per i nonnini anziani che erano lì dalla mattina, per Teresa dopo sei mesi”. E poi ancora: “In generale un minimo di rispetto, o se così possiamo dire di pa..e, di presentarsi di andare lì per dire davanti a tutti quello che poi ha detto per passare da bello, da rispettoso, al papà di Teresa. Ma chi te crede Andrè? Chi te crede”. Non sappiamo, a dire il vero, se la formula prevedesse che il corteggiatore dicendo no si potesse presentare ugualmente a dare le sue motivazioni.

Teresa Langella, Giulia De Lellis difende la tronista contro Andrea

Fatto sta che Teresa non ha avuto un confronto con Andrea dopo che lo ha scelto, o almeno non davanti alle telecamere. Abbiamo invece assistito al durissimo sfogo di Antonio con l’ex tronista. Ma torniamo alle parole di Giulia su Andrea, perché non è mica finita qui: “Mi dispiace per Teresa, non se lo meritava. Però, quello che ho detto anche a lei, ti sei scansata un fosso. Lo dico anche a voi, sono contentissima per lei. Lui non mi piaceva minimamente, mai, zero, niente. Quindi mi dispiace perché poteva finire meglio però sono contenta perché se tanto doveva finire con uno così molto molto meglio tutto questo ecco”. Insomma, meglio sola che male accompagnata: questo è il succo del discorso dell’esperta di tendenze!

Giulia De Lellis furiosa con Andrea dopo la scelta di Teresa

“Sti finti principi”, ha poi aggiunto raccomandandosi con le sue fan di seguire sempre l’istinto femminile, perché non sbaglia mai, ha detto. Evidentemente qualcuno le ha chiesto di motivare questa sua scarsa fiducia in Andrea Dal Corso. E lei non ha perso tempo: “Non state a cercare troppe spiegazioni. È abbastanza evidente e palese tutto. […] Aveva chissà quali intenzioni, perché poi per quanto mi riguarda ha fatto solo una grandissima figura di m…a. Pensiamo che a lei è andata di lusso così”. Per Teresa Langella e Andrea Dal Corso non c’è stato il lieto fine, ma avranno ragione Giulia e il papà della tronista su di lui?