Uomini e Donne, il papà di Teresa boccia Andrea e lo avverte: “Meglio che dici ‘no'”

Uomini e Donne, la scelta di Teresa: il papà in villa incontra Andrea e Antonio

Il papà di Teresa presente a Uomini e Donne La scelta. D’un tratto, la tronista ha visto apparire suo padre in un televisore e ha seguito l’incontro del genitore con i due corteggiatori. Il signor Langella ha spiazzato il pubblico di Canale 5, perché è stato abbastanza schietto nel dire ad Andrea Dal Corso che il suo preferito era Antonio Moriconi. La reazione che ha ottenuto da parte della figlia, però, è stato probabilmente il contrario di ciò che sperava. Antonio è stato molto tranquillo con il papà di Teresa, anche perché per lui ci sono stati solo complimenti. Queste le parole per il corteggiatore 23enne: “Mi sei sempre piaciuto. Ti ho visto genuino, puro. Però dovresti essere essere un po’ più… Alzare il tiro come diciamo a Napoli. Teresa è dura”.

Il papà di Teresa incontra Antonio e Andrea e rivela le sue preferenze

Insomma, il padre di Teresa ha addirittura dato dei consigli ad Antonio su come comportarsi con sua figlia. Poi ha chiesto al corteggiatore da cosa è rimasto colpito di Teresa e lui ha risposto principalmente i valori, tra cui la famiglia. E il padre ha ribadito che secondo lui è un bravo ragazzo e anche lui ha dei valori. Nel salutare Antonio, ha chiosato: “Se sarà l’altra la scelta qualche raccomandazione in più dovrò farla”. E in effetti, il papà di Teresa non ha usato mezze misure nel parlare ad Andrea. Quest’ultimo è stato sin da subito un po’ imbarazzato e non è stata una conversazione facile. Al papà di Teresa piace Antonio, Andrea invece non gli è mai piaciuto perché pensa che da parte sua non ci sia un reale coinvolgimento. Anche ad Andrea ha chiesto cosa gli piace di Teresa, senza fare complimenti come ha fatto con Antonio. Lì per lì, Dal Corso, protagonista di una rivelazione mai fatta prima, non ha saputo rispondere in modo completo, come ha spiegato poi a Teresa, ma ha risposto solo dicendo che gli piace la naturalezza della ragazza.

Teresa Langella scelta, al papà non piace Andrea ma lei corre da lui

Le differenze tra Andrea e Teresa, come ha spiegato proprio il corteggiatore, potrebbero essere dovute al fatto che lui non è cresciuto con una famiglia solida e unita come quella di Langella. Ed ecco il fatidico discorso del papà di Teresa ad Andrea: “Ti ho visto più proiettato verso te stesso. Se questo è il pensiero che hai, se sarai tu la scelta, è meglio che le dici un no. Non lo so come la penserà. Se hai questo ideale qua è meglio, non che quando uscite ognuno pensa ai fatti suoi. […] Antonio è un bravissimo ragazzo. Mi dispiace dirtelo, ma parlo in faccia”. La risposta di Andrea? Oltre a rimanerci palesemente male, ha detto: “Non sono una persona che passa di palo in frasca. Io ho sempre avuto pressoché lunghe, ho sempre cercato di creare qualcosa di vero e di profondo. Non voglio fare del male a lei e alla sua famiglia”. Appena si è concluso l’incontro, Teresa è corsa in camera di Andrea ad abbracciarlo e si sono goduti una cena con Alessandro Borghese insieme.