Antonio Moriconi, Teresa in lacrime dopo il confronto: “Fa male, non sono cattiva”

Uomini e Donne La Scelta, Teresa Langella non sceglie Antonio Moriconi

Antonio Moriconi non è la scelta di Teresa Langella. A Uomini e Donne è andato in onda il colpo di scena! Durante il trono la tronista sembrava essere molto presa dal bel 23enne, invece la sua scelta è ricaduta su Andrea Dal Corso. Lo sapevamo da qualche giorno ormai, viste le anticipazioni, ma vedere le immagini e le parole di Teresa ad Antonio ha tutto un altro gusto. Prima di bussare alla porta di Antonio, Teresa era molto tesa e in preda all’ansia ha anche pianto un po’. Era evidentemente agitata, ma poi ha preso un bel respiro ed è entrata nella stanza. Solo quando si è aperta la porta abbiamo scoperto che Teresa non ha scelto Antonio.

Teresa non sceglie Antonio, lui accusa: “Non mi sembri una persona che pesa le parole”

“Anto per me è difficile tutto. Io quello che sento… Mi sento di dirti grazie, la prima cosa che sento di dirti. Perché…”, così ha iniziato il suo discorso Teresa. Poi si è interrotta e non riusciva più a parlare. Dopo qualche secondo di pausa, ha ripreso: “Anche se non sembra, però sono cresciuta tantissimo con te. Non ho mai conosciuto una persona come te fuori da qua. Questa cosa all’inizio mi ha spaventata un po’, poi però dicevo di insistere perché vedo qualcosa di raro, di puro e genuino che manca un po’ nella vita. Forse anche a me. La verità è che sono arrivata fino in fondo alle emozioni con te”. L’ex tronista ha spiegato che già durante la serenata si era accorta che qualcosa era cambiato. E lì ha capito che il suo cuore era tutto da Andrea, nonostante quest’ultimo non piaccia a suo padre. Antonio ha risposto così: “Tu il cuore lo senti una settimana in un modo e una settimana in un altro. Io l’ho detto all’inizio: non mi sembri una persona che pesa le parole e i gesti. Io le sgamo subito le persone”.

La scelta di Teresa non è Antonio Moriconi: “Ci sono cose che non controlli”

Teresa ha speso solo parole belle per Antonio, non smetteva di dirgli che bella persona è. Lui invece non è stato altrettanto gentile: “Io dico che nel momento in cui tu torni a casa mia e mi dici in macchina io avevo paura di perderti, ci baciamo. Vengo in studio e tu dici mi sento richiamata dall’amore”. Purtroppo per lui, però, Teresa ha spiegato che si è sempre sentita più coinvolta da Andrea: “Ci sono delle cose che non controlli, esiste la complicità, l’empatia, la chimica”. Lei non rinnega assolutamente nulla di ciò che ha provato e ha condiviso con Antonio, ma lui ha voluto rimproverarla: “Alcune cose avresti potuto evitarle. Alcune frasi, alcune parole, alcuni gesti. Avresti dovuto pensare un po’ di più a me. Perché io l’ho fatto, ho messo avanti te. Però se è così ok, non mi serve che spieghi altre cose”. Teresa ha spiegato alla sua non scelta che merita di essere apprezzato in tutto e per tutto. Antonio si è sentito illuso: “Tu me lo hai fatto credere. […] Magari facevi finta, non lo so”. Lei, ovviamente, ha detto che è sempre stata vera.

Antonio Moriconi comunica la scelta di Teresa alla famiglia

Dopo essersi salutato con Teresa, Antonio è andato dalla sua famiglia e ha comunicato di non essere stato scelto. Suo papà lo ha subito rincuorato: “Meglio che è uscita adesso questa cosa, vedi il positivo anche se è una cosa che ti ha buttato un po’ giù. Dispiace a tutti”. Sua mamma ha detto che anche queste cose aiutano a crescere, mentre la sorella di Antonio ha pianto. Poi si è sentita una voce uscire dal coro: “Quella che ci rimette è Teresa, che non ci ha capito niente”. Prima della scelta nel castello, Teresa a Giulia De Lellis ha confidato che si aspettava altro da Antonio: “Fa male che mi ha detto cose che un po’ stonano con quello che siamo stati. Mi aspettavo un pensiero carino, perché tu sai che io non sono una cattiva persona”.